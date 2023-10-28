「台灣第一AV女優」上傳成人影片被檢舉 檢方不起訴理由曝

吳夢夢涉犯散布及販賣猥褻影像罪，苗栗地檢署偵結不起訴。（資料照，翻攝自IG）

2023/10/28 17:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢，被檢舉在網路平台SWAG擔任直播主時，上傳的3支成人影片涉犯刑法第235條的散布及販賣猥褻影像罪。苗栗地檢署偵結，認此3支影片內容雖有性交行為，但沒有暴力、性虐待或人獸性交等，且該平台有自律防護措施，多數影片須購買點數後才得解鎖觀賞，應認罪嫌不足，將吳夢夢等3人不起訴。

此案除了吳夢夢，參與拍攝的男主角彭姓男子、攝影師張姓男子也同列被告，2人均否認有何散布或販賣猥褻物品之行為。彭男稱，吳夢夢是他女友，他是基於男女朋友情誼參與，他對吳上傳至SWAG平台一事並不知情，但他對此事沒有意見，也不打算對吳提告。張男稱，他受吳夢夢委託擔任攝影師，只負責拍攝並將檔案交付，之後吳如何處理、是否上傳，他不會過問。

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吳夢夢則稱，此3支影片是她請張男攝影，由她上傳跟發布至平台，影片獲利是由她跟平台分成。她否認有何妨害風化之行為，稱SWAG平台規定必須滿18歲才能加入會員，且要付費購買點數，並非上網就可以觀覽，她有跟該平台簽約，拍攝地點都是在非公開場合，且不含暴力、性虐待等內容。

檢察官勘驗此3支影片，2支內容主題與「粉絲」有關，另1支為「家教老師」，內容雖有性交行為，但沒有暴力、性虐待或人獸性交等猥褻資訊；並勘驗SWAG平台網站，發現經點選進入SWAG網站之影片，網站畫面即會先跳出內容為「本網站已依法自律調整防護措施」之對話框，須點選「已滿18歲」始得進入網站網頁繼續觀覽，且多數影片均須付費購買點數後，始得解鎖觀賞。

檢方據司法院憲法法庭就刑法第235條的解釋理由意旨，認為實難認定吳等3人於此案有何將猥褻物品，置於不特定多數人得以共見共聞之狀態，與散布及販賣猥褻物罪之構成要件不合，另復查無其他積極證據足認有犯行，應認3人罪嫌均不足，為不起訴處分。

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