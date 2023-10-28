詐團車手取款當場被警逮 嚇到腿軟向被害人下跪求原諒

車手王男（右1）現身髮廊取款時被警方逮捕，王男見警方大陣仗嚇到腿軟，當場向葉女下跪求原諒。（警方提供）

2023/10/28 09:40

〔記者湯世名／彰化報導〕38歲葉姓髮廊女遭詐騙集團以「假投資名義詐騙」方式詐騙了150萬元，不甘心受害的葉女報案並根據警方的指導，再次聯繫詐騙集團，並約定在自己經營的理髮廳面交50萬元。彰化警分局在店內設下埋伏，趁雙方交易時一擁而上將王姓車手逮捕，王男見警方大陣仗嚇到腿軟，當場向葉女下跪求原諒。

38歲的葉女在彰化市經營髮廊，日前向彰化警分局報案，指稱遭詐騙集團以「假投資名義詐騙」方式詐騙了150萬元，希望警方幫她拿回錢。葉女根據警方的指導，再次聯繫該詐騙集團，並約定雙方於24日在自己經營的理髮廳內面交50萬元。

請繼續往下閱讀...

32歲的王姓車手依詐騙集團指示於24日進入該髮廊，正當王男與葉女在店內收款點交款項時，警方見時機成熟一擁而上，將王男當場逮獲，王男嚇到腿軟，當場向葉女下跪祈求原諒。經警方詢問，王男坦承受他人指示前往髮廊收款。警方在王男身上查扣61萬元現金、1支智慧型手機、35張工作證、3張現金收款收據，以及4張委託操作資金保管單。

全案由彰化警分局中正派出所將王男依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。警方也呼籲縣民提高警惕，切勿受詐騙集團的迷惑，以免將辛苦賺來的積蓄送給不肖份子。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

車手王男（左）現身髮廊與葉姓女子（右）取款交易，被監視器拍下。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法