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人夫下班撞見妻與老爸陽台擁吻 「公媳不倫」下場曝

公公親吻媳婦被人夫撞見，高院判公公應賠償15萬元確定。（資料照）

公公親吻媳婦被人夫撞見，高院判公公應賠償15萬元確定。（資料照）

2023/10/27 23:59

〔記者楊國文／台北報導〕新北市一位人夫前年下班撞見愛妻和同住的父親在陽台相擁並親吻，父親自責聲稱「只有2次」，「公媳不倫」交往關係因而曝光，自此父子分開住，不料，人夫尾隨太太發現，她竟和父親在河濱公園散步，頭還依偎在父親肩上，憤而和太太離婚，並和父親撕破臉提告求償，高等法院認定父親破壞兒子婚姻幸福，判決應賠償15萬元確定。

人夫提告主張，結婚後，原本和太太林女、父親在新北市土城區同住，前年7月，他下班返家在陽台撞見父親和太太抱在一起並接吻，讓他相當震驚，事後，太太向他坦承「和爸爸親嘴」、「（公媳不倫）還不到一個月」；人夫氣急敗壞追問父親「嘴對嘴在幹麼？你已經幾次了？」、「還喇舌並抱在一起，我有唬爛嗎？」，父親無奈回應「對啦、對啦」，並稱「非常對不起你」、「我很自責」。

事後，人夫堅持和太太簽立生活協議書，其中，約定為維持夫妻婚姻的和諧，「乙方（妻子）不得再和父親有聯絡」，自此人夫、太太2人和父親未同住。

不過，同年8月22日，人夫撞見驚人的一幕，經他尾隨太太後目睹，父親竟和太太在新北市浮洲橋旁河濱公園散步，太太還將頭靠在父親肩上親密走著，像是熱戀中的男女，並拍照存證。同年10月人夫和太太離婚，也和父親撕破臉對簿公堂，對父親求償30萬元。

新北地院認定人夫的父親和媳婦有男女不正當交往關係，判應賠償兒子15萬元。人夫和父親均不服一審判決，上訴高等法院。

高等法院審理認為，檢視人夫和太太林女、父親的對話錄音、簽立的生活協議書、人夫父親和林女散步的親密照，認定林女的公公，恣意和林女有不正當交往，破壞兒子的婚姻圓滿和幸福，也導致兒媳2人離婚，有賠償責任，仍判應賠償15萬元確定。

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