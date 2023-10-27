10/27 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

10月27日今彩539、大樂透、雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/27 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月27日）開獎的第112000257期今彩539、第112000098期大樂透、第112000257期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000098期大樂透中獎號碼「06、15、22、27、28、31，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得147萬1598元；參獎共29注中獎，每注可得5萬4648元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬1195元；伍獎共1864注中獎，每注可得2000元；陸獎共2446注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3225注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2223注中獎，每注可得400元。

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第112000098期49樂合彩中獎號碼為「06、15、22、27、28、31」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共150注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3624注中獎，每注可得1250元。

第112000257期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、07、09、11、12、17、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共87注中獎，每注可得500元；肆獎共1098注中獎，每注可得100元。

第112000257期今彩539中獎號碼為「01、03、05、09、25」，頭獎摃龜；貳獎共320注中獎，每注可得2萬元；參獎共8538注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3059注中獎，每注可得50元。

第112000257期39樂合彩中獎號碼為「01、03、05、09、25」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共436注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1596注中獎，每注可得1125元。

第112000257期3星彩中獎號碼為「676」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000257期4星彩中獎號碼為「6815」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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