為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

投資「飆股」先匯8萬元 原來是詐騙

鄭男（右）到郵局匯款給詐團，好在警方和行員及時阻止。（警方提供）

鄭男（右）到郵局匯款給詐團，好在警方和行員及時阻止。（警方提供）

2023/10/27 20:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年51歲的鄭男是股市「小白」，為了充實理財知識和了解股票投資，經常閱覽網路上某「投資網站」，他被該投資網站的「理財專員」邀請加入LINE股票投資群組，群組有多名「理財專員」教他如何找出飆股，在「模擬操作」一個月後，鄭男決定購買某飆股，但必須匯錢至特定帳戶，還好他到郵局準備匯款8萬元時，被郵局行員發現是警示帳戶，報警前來，及時阻止鄭男匯款。

警方據報趕到郵局，鄭男向警方說，他已加上LINE投資群組一個月，該LINE群的網友都非常好心，指導他如何抓到飆股。

警方認為，鄭男遇到投資詐騙集團，因為投資買股票，根本不用匯款給對方，自己去銀行開帳戶即可。身為「股市小白」的鄭男一度不相信，警方拿出之前跟他一樣遭詐騙的案例給他看，該案例案也是被拉進「LINE投資群組」，被害人匯10萬元，收到3千元「投資獲利」就認定不是詐騙，陸續匯款數十萬元後被封鎖訊息始知上當。鄭男聽完，承認被詐而放棄匯款，警方通告他的家屬共同關懷以免詐團又來遊說匯款。

溪湖警分局指出，最近詐欺類型以投資理財為幌子，誆稱專業飆股大師教導投資或代操作虛擬貨幣等理由，哄騙民眾提領面交或匯款投資，民眾一定要多方查證，最好聯繫附近警察單位共同驗證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
科技業工程師加碼「飆股」被詐165萬 2少年車手落網
2023/09/14 12:40

科技業工程師加碼「飆股」被詐165萬 2少年車手落網
飆股當餌 竹聯戰堂幫眾詐六千萬
2022/06/18 05:30

飆股當餌 竹聯戰堂幫眾詐六千萬

國家級專利抗震 宜誠規劃安全第一
黑幫組詐團推薦買飆股 警三波掃蕩逮21人
2022/06/17 15:38

黑幫組詐團推薦買飆股 警三波掃蕩逮21人
飆股詐財5個月逾5千萬 台中警教你辨別假網址小撇步
2022/06/02 13:04

飆股詐財5個月逾5千萬 台中警教你辨別假網址小撇步

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播