投資「飆股」先匯8萬元 原來是詐騙

鄭男（右）到郵局匯款給詐團，好在警方和行員及時阻止。（警方提供）

2023/10/27 20:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年51歲的鄭男是股市「小白」，為了充實理財知識和了解股票投資，經常閱覽網路上某「投資網站」，他被該投資網站的「理財專員」邀請加入LINE股票投資群組，群組有多名「理財專員」教他如何找出飆股，在「模擬操作」一個月後，鄭男決定購買某飆股，但必須匯錢至特定帳戶，還好他到郵局準備匯款8萬元時，被郵局行員發現是警示帳戶，報警前來，及時阻止鄭男匯款。

警方據報趕到郵局，鄭男向警方說，他已加上LINE投資群組一個月，該LINE群的網友都非常好心，指導他如何抓到飆股。

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警方認為，鄭男遇到投資詐騙集團，因為投資買股票，根本不用匯款給對方，自己去銀行開帳戶即可。身為「股市小白」的鄭男一度不相信，警方拿出之前跟他一樣遭詐騙的案例給他看，該案例案也是被拉進「LINE投資群組」，被害人匯10萬元，收到3千元「投資獲利」就認定不是詐騙，陸續匯款數十萬元後被封鎖訊息始知上當。鄭男聽完，承認被詐而放棄匯款，警方通告他的家屬共同關懷以免詐團又來遊說匯款。

溪湖警分局指出，最近詐欺類型以投資理財為幌子，誆稱專業飆股大師教導投資或代操作虛擬貨幣等理由，哄騙民眾提領面交或匯款投資，民眾一定要多方查證，最好聯繫附近警察單位共同驗證。

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