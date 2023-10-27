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首頁　>　社會

太信任旅行社業務員 高雄25名婆媽繳近60萬團費拿不回來怒告詐欺

受害旅行團員，在市議員許采蓁（右）協助下召開記者會。（記者葛祐豪攝）

受害旅行團員，在市議員許采蓁（右）協助下召開記者會。（記者葛祐豪攝）

2023/10/27 16:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕太信任認識10多年的旅行社朱姓業務員，高雄一團25人婆婆媽媽的旅行團，今年3月在未簽契約下，遭朱嫌詐騙近60萬元，迄今未歸還；全案已進入司法程序，旅行社則稱是業務員個人行為，不願替他還錢，更反告業務員業務侵占。

高雄市議員許采蓁今（27）日陪同10多位受害者揭露這起詐騙案，謝姓受害人稱，25名團員於今年3月，向這家旅行社的朱姓業務員，購買5日越南遊行程，原定4月7日出發，朱嫌卻在3月31日，告知因航班取消，所以取消行程。

謝姓受害人表示，事後要求旅行社將護照及59萬元總團費退回，卻只收到護照，過程中雙方用line接洽，起先業務表示會退費，4月16日時又說會叫老婆協助匯款，之後開始不讀不回，拒絕處理。

朱姓業務員與團員認識10多年，之前也帶他們出國多次，團員相當信任他，因此沒簽契約，只有雙方line對話及匯款紀錄，由於刷卡匯款是給該旅行社，但旅行社將責任全部推給業務，拒絕退還受害者團費。

許采蓁表示，旅行社在協調時，堅稱是業務員個人行為，不願退款。她認為，若旅行社不知情，就是該業務預謀進行旅遊詐騙行為，但若旅行社知情，卻拒絕退還受害者旅費，就是不負責任，不該讓消費者承受該公司內部的業務疏失。

三民二分局偵查隊長陳嘉宏指出，團員控告朱姓業務員及旅行社詐欺，旅行社也控告朱某業務侵占，全案已移送地檢署。

據了解，朱嫌坦承未將59萬團費交回旅行社，已挪為他用。團員則疾呼朱某趕快出面還錢，旅行社也要負起責任。

被害人出示與朱姓業務員的對話紀錄。（記者葛祐豪翻攝）

被害人出示與朱姓業務員的對話紀錄。（記者葛祐豪翻攝）

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