警扯「面有酒容」開罰18萬 法官勘驗「行車平穩」撤銷

警方宣稱徐男「面有酒容」而攔檢，法官卻認為徐男行車平穩，又戴安全帽與口罩，警方說詞不足採信，判決撤銷罰單。（資料照）

2023/10/27 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕徐姓男子去年騎機車行經中市一處路口，被警察以「面有酒容」為由攔檢，他擔心染疫而拒絕吹氣酒測，但願意抽血酒測，警察拒絕並開出18萬元拒測罰單，徐男向台中高等法院提起行政訴訟，他堅稱沒喝酒且沒拒測，法官認為警察當時是尾隨徐男後方，且徐男「直行前進、行車平穩」，又戴安全帽與口罩，警察認定徐男「面有酒容」之說不足採信，判決撤銷罰單。

判決書指出，徐姓男子去年5月28日傍晚5時許，騎機車行經中市北屯區漢口路，被警察攔檢，他拒絕酒測，警方依「道路交通管理處罰條例」的拒絕酒測開罰18萬元，且吊銷駕駛執照，3年內不得考領，應參加道路交通安全講習，徐男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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徐男主張，他騎乘機車並無任何違規，員警竟隨意攔查，他擔心疫情期間，多人使用的呼氣設備（酒測器）有感染疑慮，當時表示他願意抽血進行酒測，卻遭員警拒絕，他認為開罰程序不合法，聲明罰單撤銷。

法官認為，依據「警察職權行使法」規定，警察實施攔停並要求駕駛人接受酒精濃度測試，前提是「已發生危害之交通工具」，或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，此案當庭勘驗警察攔檢過程的記錄器畫面，徐男被攔停後，要求以抽血方式施測，警察拒絕並扣車開罰單。

法官勘驗過程，徐男騎機車漢口路上，位於警員機車對向車道，雙方短暫交會，員警迴轉跟上徐男機車，至漢口路四段與綏遠路一段路口，徐男停等紅燈，路燈之後，警員在徐男行駛過馬路後，要求徐男停車受檢，法官質疑員警與徐男「交會時間甚為短暫」，且徐男「直行前進、行車平穩」，又戴安全帽及口罩，員警如何判斷徐男有易生危害的情形？

法官質疑，警察攔檢時，位於徐男後方，徐男騎機車直行前進，並無搖晃、不穩，為何警員執行攔檢？法官強調，依「警察職權行使法」規定，禁止警察僅憑一己的主觀猜想，不顧時間、地點及對象任意臨檢，避免過度干預人身自由，以符合憲法保障人民自由權利旨意，徐男行車平穩，頭戴安全帽及口罩，員警如何發現徐男面有酒容？且面有酒容，亦流於主觀，不能遽信，據此撤銷18萬元罰單，可上訴。

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