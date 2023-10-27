快取寶百億吸金案定讞 4名違法吸金招攬人發監執行

快取寶公司百億吸金案受刑人發監執行。（資料照）

2023/10/27 13:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕快取寶公司涉違法吸金超過百億元，負責人孫岳澤夫婦潛逃海外，一審判身兼投資人與招攬人黃姓男子等30人無罪，二審改判黃男等13人違反銀行法1年10月至9年不等徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞；嘉義地檢署今天表示，吸金招攬人黃姓及吳姓、于姓、蔡姓4名受刑人已到案，發監執行。

嘉義地檢署表示，偵查公訴團隊就快取寶股份有限公司行為負責人身兼投資人與招攬人的黃姓、張姓、吳姓、龔姓、于姓、蔡姓、陳姓、許姓、凃姓、郭姓、凃姓、黃姓、周姓等13人，所涉違反銀行法吸金案件，經歷年偵查並提起公訴後，經台灣高等法院台南分院判決有罪，分別科處有期徒刑1年10月至9年不等刑期及宣告沒收未扣案犯罪所得。

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其中凃姓、郭姓、凃姓及黃姓4人雖宣告有期徒刑，惟附加向公庫支付一定金額款項、義務勞務、繳回犯罪所得條件緩刑，今年10月12日經最高法院判決駁回上訴定讞。

嘉檢表示，黃姓受刑人10月24日及吳姓、于姓、蔡姓受刑人26日到案，發監執行；周姓受刑人申請延期有正當理由，發監日期改為11月7日；其餘受刑人張姓、龔姓、陳姓及許姓4人無正當理由未按期報到，均核發拘票囑警拘提；另陳姓受刑人於入監服刑前，已先行繳回未扣案犯罪所得1090萬6350元。

嘉檢表示，此案事證繁雜，經過一、二及三審檢察官接續努力，終得有罪判決確定，期使眾多被害人的權益得到確保。

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