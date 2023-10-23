南部服務業月薪28K！網友淚訴「幾歲了，什麼都沒有」

網友發文淚訴，光一個月三餐費用就要薪水的三分之一，讓他無奈說道「還是我連吃個便當都沒資格吃了。示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/23 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在論壇Dcard上發文淚訴，表示自己在服務業打滾多年，每月薪資仍是2萬8千，扣除了勞健保還有約1萬元左右的三餐花費，能存到的錢少之又少，讓她無奈說道，「還是我連吃個便當都沒資格」。

網友在《Dcard》以「基本薪資，光吃飯生活就好緊繃」為題發文表示，自己是南部人，在服務業工作多年，而每月薪資2萬8，但還要扣除勞健保等費用，自己一個月的三餐飲食花費總共約一萬元，不吃餐廳，幾乎都便當，偶爾買個點心或飲料，自認為這樣不算很奢侈。

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原PO思考許久，認為物價一直漲，而薪水只漲一點點，光吃飯就要花了薪水三分之一，且還沒扣除其他生活開銷，實際上能存的錢少之又少，為此無奈表示，「還是我連吃個便當都沒資格吃了」，並透露自己一整年真的沒去外面吃過餐廳，即便如何節省，仍沒存到多少錢。

貼文曝光後，引起眾多深有同感的網友留言回應，「增進自己技能，相信一定會越來越好！ 」、「台灣勞工永遠鬥不贏資方」、「這就是掌權者跟金字塔頂端要的阿，讓你們吃不飽，餓不死」、「找一個可以吃報廢的超商工作啊，一個月餐費跟飲料全省了」

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