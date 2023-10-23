接軌國際觀念及交流 北市消防局辦「全災害風險分析研討會」

台北市消防局今天下午辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會。 （記者陸運鋒翻攝）

2023/10/23 19:07

〔記者陸運鋒／台北報導〕近年氣候變遷與極端天氣影響，不僅擴大災害規模，災害發生頻率相對提高，為了解各類災害對台北市所帶來的風險，消防局今天下午2至5時，辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會。

台北市消防局表示，今年委託台灣大學參考國際經驗及方法，透過各類災害危害度及各項社會脆弱度指標的綜合分析，建立適合台北市全災害風險分析框架，以水災、地震、土石流及大規模崩塌災害為範例，進行各村里尺度災害風險分析及繪製風險空間分布圖。

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此次邀請國家災害防救科技中心、國家地震工程研究中心、法國在台協會、中央警察大學防災研究所、北台八縣市及台北市各防災單位代表與會。

台北市消防局指出，本次研討會除發表全災害風險分析框架及災害風險矩陣建立成果外，亦特別邀請國家災害防救科技中心組長李香潔、國家地震工程研究中心組長葉錦勳、法國在台協會的Francois-Xavier Runner等國內外專家學者進行專题講座及分享災害管理新知，研討議題包括「社會經濟指標與減災動資料的運用及未來趨勢」、「新一代TELES地震災損評估系統」及「法國駐台機構之災害風險應變機制」等重要防救災議題。

此外，針對風險較高區域提出改善建議，於本次研討會進行成果發表，期望市府各相關單位能據以規劃及推動各項災害防救政策，以降低災害對城市的衝擊，提高城市災防韌性。

台北市消防局今天下午辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會。 （記者陸運鋒翻攝）

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