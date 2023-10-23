閃違停也被開罰單？兩派網友戰翻 警方點出關鍵

閃違停也被開罰單？彰化縣鹿港警分局強調，確認路邊雖有停車，但轉彎處仍可慢行也不會跨越雙黃線行駛，因此舉發尚無違誤。 （取自彰化人大小事）

2023/10/23 05:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕閃違停也被開單？有民眾在彰化縣最大的臉書社團《彰化人大小事》貼出罰單，開罰理由是遭人檢舉駛入對向車道，但許多人認為，該路段應該要先把違停處理好才有理。彰化縣鹿港警分局強調，這起違規事件是由民眾檢舉，經過實地會勘，確認路邊雖有停車，但轉彎處仍可慢行也不會跨越雙黃線行駛，因此舉發尚無違誤。

臉書社團《彰化人大小事》擁有37萬會員，這張閃違停受罰的罰單引起熱烈討論，意見也分成兩派，其中，有一派認為只要沒有違停，就不會有車輛為了閃過違停而跨越雙黃線的事情發生，這樣開單真是太不合理。

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鹿港警分局強調，這件由民眾檢舉的交通違規案件，發生在8月27日下午3時許，地點在彰化縣福興鄉彰鹿路七段543巷，警方接獲民眾檢舉後，也實地會勘，確認檢舉無誤，才會開單告發。

警方指出，有關民眾認為該路段應該先取締違停部分，目前已由轄區派出所加強取締，無論違停或是跨越雙黃線都是違法規定。

不過，也有民眾覺得，車輛本來在自己的車道內好好的，為了閃車而跨越雙黃線，就很有可能造成對向車道驚嚇指數破表。就算真的因為路邊違停車輛太多，用路人應要減速慢行才是，而不是不把標線當作一回事。

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