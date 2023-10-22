是要切去那？機車突左轉 大貨車閃不過撞上又波及2車釀4傷

機車在彰化市彰鹿路突然左轉，大貨車閃避不及撞上機車並波及2車造成4名擦挫傷。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2023/10/22 22:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕神鬼切車！彰化市彰鹿路123巷口昨天發生4部機汽車的碰撞意外，造成4人擦挫傷，4位駕駛均無酒駕。警方表示，這起意外起因為機車騎士突然要左轉，讓同向大貨車閃避不及撞上，並衝到對向車道，波及對向車道2部自小客車，4位駕駛均無酒駕。

彰化交通分隊表示，這起意外發生在昨天下午3點多，30歲林姓男子開車大貨車行經彰鹿路往鹿港方向行駛，在彰化市彰鹿路123巷口時，原本行駛在大貨車右前方的同方向機車，卻突然左轉，讓大貨車閃避不及，直接衝入對向車道，撞到路旁圍籬才停止，而騎乘機車的20歲陳姓男子與機車乘客均摔落地，有手腳擦挫傷。

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警方指出，由於大貨車衝入對向車道，造成對向車道2部自小客車也受到波及，45歲李姓駕駛無恙，37歲林姓自小客車司機也未受傷，但車上2名乘客則頭、頸部有擦傷。2部自小客車的車體均有受損。

警方調查指出，這起車禍發生原因為機車變換車道不當，大貨車也閃避不慎，呼籲用路人在道路上行駛都要遵守交通規則，要轉彎都要打方向燈，也要保持適當行車距離，才能安心出門，平安回家。

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