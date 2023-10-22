獨攀中市鈴鳴山摔落邊坡骨折 空勤直升機救援送醫

張男攀登鈴鳴山摔斷腿，空勤出動直升機將他吊掛上機送醫。（民眾提供）

2023/10/22 15:50

〔記者歐素美／台中報導〕42歲張姓男子，21日至台中市和平區獨攀鈴鳴山，不慎摔落邊坡，左腳骨折，幸高山協作及他團山友發現，協助張男返回路徑並就地紮營（林道27K），台中市消防局昨天中午獲報，連夜上山，今天上午7點接觸到張男，確認其生命徵象穩定，申請空勤總隊出動直升機吊掛，於今天上午9點47分成功將張男吊掛上機，10點8分降落東勢河濱公園，由救護車後送豐原醫院治療。

台中市消防局於昨天中午12點接獲通報，張姓男子（42歲）獨攀和平區鈴鳴山，意外摔落邊坡，左腳疑似骨折，無力行走，經現場高山協作及他團山友協助返回路徑，並在（林道27k）就地紮營，消防局立即出動第二大隊、轄區梨山分隊消防車1輛、消防人員3名趕往救援。

請繼續往下閱讀...

搜救人員於當天夜間抵達林道25K工寮夜宿，今天上午7點14分，搜救人員接觸到張男，確認其生命徵象穩定，隨即申請直升機吊掛送醫，

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，派遣UH-60M黑鷹直升機，9點14分從清泉崗機場起飛，特搜員許哲仁出艙實施吊掛作業，將張男順利吊掛上機，10點8分順利降落東勢河濱公園，由救護車將張男送往豐原醫院治療。

空勤直升機降落東勢河濱公園，張男由救護車送往豐原醫院治療。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法