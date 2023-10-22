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南投交通科技執法+1變6鄉鎮 集集首選這路口整治執行

南投縣警察局交通隊強調，縣內各道路的固定式照相桿誤差值統一設定為10公里。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局交通隊強調，縣內各道路的固定式照相桿誤差值統一設定為10公里。（記者謝介裕攝）

2023/10/22 14:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣民注意了，繼南投、草屯、埔里、竹山、名間等5大鄉鎮市後，南投縣警察局也將在集集鎮台16線與集鹿路口增設科技執法，也是集集鎮第一處交通科技執法的路段，盼藉此強化民眾遵守交通規則觀念，以降低交通事故發生。

南投縣從去年3月起開始推動交通科技執法，上述5大鄉鎮市陸續設置10多支固定式科技執法照相桿，結果發現一整年下來，整體交通事故率下降22%，遂決定將集集鎮也納入辦理。

南投縣警察局交通隊指出，集集以觀光聞名，包括集集火車站、綠色隧道等景點，每逢假日總吸引絡繹不絕的客前來遊玩，而台16線則是集集對外聯繫的主要觀光動線，尤其與集鹿路交口的路段，因可銜接集鹿大橋與鹿谷鄉瑞田、清水等村落往來，致上下班期間車流量繁多，加上民眾常隨意變換車道，抑或是汽機車競速爭道互不相讓，致衍生的擦撞事故也層出不窮，遂敲定作為集集交通整治的首選路段。

警方說，現在推動的科學儀器交通執法，不侷限於傳統照相桿取締超速、闖紅燈的功能，連同違規停車、未依標誌、標線、號誌指示行駛，以及汽機車未與行人保持安全距離或禮讓行人等違規情節，也都難逃其「法眼」監測，因此，呼籲民眾勿存僥倖，以免受罰。

此外，逾越速限多少公里才會被固定式照相桿拍照取締?近來也在網路社群引發大家熱烈討論，有人說5公里、10公里或20公里，莫衷一是，警方指出，依警政署的統一規範誤差值為10公里，如道路最高時速限制為50公里，若民眾開車的時速為60公里，因在誤差值範圍內所以不會被取締，但若是61公里即代表誤差值已達11公里，便會被照相桿拍照告發，值得民眾注意。

南投縣集集鎮台16線與集鹿路交口轉彎處不時可見民眾違規停放機車情形。（記者謝介裕攝）

南投縣集集鎮台16線與集鹿路交口轉彎處不時可見民眾違規停放機車情形。（記者謝介裕攝）

南投縣集集鎮台16線與集鹿路口車流量多，且汽機車之間經常互不相讓競速爭道，已被警方列入鎮內第一處科技執法的路段。（記者謝介裕攝）

南投縣集集鎮台16線與集鹿路口車流量多，且汽機車之間經常互不相讓競速爭道，已被警方列入鎮內第一處科技執法的路段。（記者謝介裕攝）

南投縣集集鎮長吳大村透過臉書宣導鎮內台16線與集鹿路口，已被警方列入交通科技執法路段情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣集集鎮長吳大村透過臉書宣導鎮內台16線與集鹿路口，已被警方列入交通科技執法路段情形。（記者謝介裕翻攝）

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