賤男隔空逼女大生裸訊 沒摸到也犯強制猥褻

顏男脅迫女大生裸體視訊，觸犯強制猥褻罪。示意圖。（歐新社）

2023/10/22 00:07

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名顏姓男子2021年間透過通訊軟體，向一名女大生恫稱她如廁時遭偷拍，如跟他裸體視訊，可以協助刪除照片，如不從就要散布。女大生受驚，被迫裸訊。新北地院認為顏男是要滿足性慾，考量猥褻不以接觸為必要，依強制猥褻罪判刑8月；高等法院日前維持相同見解，但審酌雙方和解，諭知緩刑5年。

一名法官說明，顏男利用「強制」手段脅迫女大生做出「猥褻行為」，原應觸犯強制罪與強制猥褻罪，法條競合後，以較重的強制猥褻論處；此外，實務上認為強制必須是面對面「當場」為之，但科技日新月異，隔空的同步視訊現也可被解釋為「當場」，本判決見解無誤。

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他強調，就算拍攝的性畫面不構成猥褻行為，今年刑法新增的「妨害性隱私及不實性影像罪章」，也增訂以強暴、脅迫攝錄性影像罪，最重可處5年刑。

2021年9月25日，顏男透通訊軟體私訊不認識的女大生，恫稱同學曾偷拍她的如廁照片，倘其按照指示與他裸體視訊、觀看他自慰、傳送裸照，他即可協助刪除偷拍的如廁照片；反之，若女大生不遵循這些要求，他就會散布該照片。

涉世未深的女大生看到訊息後大驚，倉皇失措不知如何是好，迫於無奈，依指示與顏男視訊、看自慰，並傳送裸露胸部及下體的照片。事後女大生越想越不對勁，決定報警處理，警方依照帳號循線找到顏男，他承認犯案。

一審新北地院指出，足以引起、滿足或發洩性慾的方法或手段等一切情色行為，均屬刑法上所稱的「猥褻行為」，不以有身體接觸為必要，更不以撫摸被害人身體隱私處為限，換言之，依個案情節整體觀察，只要客觀上足以引起或滿足一般人的性、色慾者，就構成猥褻。

新北地院認為，顏男脅迫女大生與其視訊並觀覽自慰，又強令她傳送自拍裸照等，主觀上即構成猥褻行為，再加上手段具強制性，故判定成立刑法第224條強制猥褻罪，考量顏男是醫院司機、造成女大生心靈受創嚴重，判刑8月。顏男認為判太重，趕緊跟女大生和解，上訴二審求輕判。

高院駁回顏男上訴，但審酌他無前科、承認犯罪、與被害人和解，應已知警惕，日前諭知緩刑5年，期間接受3場次法治教育課程，可上訴。

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