盜用岳母手機付款近3000 他判刑3月易科罰金達9萬

王姓男子被控趁岳母病危時，盜用岳母手機門號，綁定小額電信付款，購買遊戲點數，累計5天詐得15筆近3000元台幣。 基隆地院近日審結，依違反電信法「盜用電信設備罪」判處王男3月徒刑，得易科9萬元罰金。（記者林嘉東攝）

2023/10/22 07:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子被控趁岳母病危時盜用手機門號，綁定小額電信付款購買遊戲點數，累計5天詐得15筆近3000元。基隆地院依違反電信法「盜用電信設備罪」判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，王姓男子2020年3月間與妻子一同照料患糖尿病臥病在床的岳母，直至岳母過世；王男的小姨子在辦完母親喪事，取回她幫母親辦的手機，收到帳單後發現母親昏迷病危到過世7天之內，有多達15筆小額電信付款，累計共購買2985元遊戲點數，遂報警追查到底是誰盜用門號，綁定小額電信付款。

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檢方查出，王男岳母患病期間無法使用手機，手機都放在住處，未上鎖；王男先用他的iPhone手機，連結至Apple網路商店，在「付款方式」選項內，點選輸入岳母的門號帳單代收作為付款方式，並在岳母的手機收到驗證碼簡訊後，把驗證碼鍵入自己的iPhone手機內，完成綁定岳母手機門號作為小額電信付款，購買遊戲點數，累計5天詐得15筆共2985元。

法院審理時，王男否認犯行，合議庭認為，王男盜用岳母手機，綁定小額電信付款，支付遊戲點數，共詐得2985元，犯後態度不佳，迄今未與小姨子達成和解，賠償所受損害，違反電信法「盜用電信設備罪」判處王男3月徒刑，得易科9萬元罰金，並追徵沒收王男未扣案2985元。全案仍可上訴。

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