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要不到錢洗衣機灌醬油、開冰箱不關 不肖子惡搞父母被判3月刑

李姓男子因為跟老父母拿不到錢，多次違反保護令，還做出許多惡搞行為。（記者王捷攝）

李姓男子因為跟老父母拿不到錢，多次違反保護令，還做出許多惡搞行為。（記者王捷攝）

2023/10/21 23:53

〔記者王捷／台南報導〕一名李姓男子出獄後對父親家暴，雖然保護令規定李男不能靠近、騷擾父母，但李男拿不到錢就提汽油回家、砸毀物品，甚至恐嚇老父母去搜尋「殺全家」的新聞。除了明顯的家暴行為，李男惡整父母的行為也被視為騷擾，例如在洗衣機裡倒醬油、空燒電鍋、打開冰箱及冷凍庫讓食物腐壞等，他也因此違反保護令被判6個月。

李男在2007年因強盜罪被判12年，2014年他假釋出獄，結果隔年又犯詐欺罪落網，讓他的假釋被撤銷，重新回到監獄服殘刑，直到2021年才出獄。但他出獄後多次對父親家暴，後來李父聲請保護令，不過李男視若無物，甚至父母向警方報案回來，李男又在家裡搞破壞。

李男常跟父母要不到錢，就做出家暴行為，例如把汽油桶放在家裡的桌上，拿到錢以後才把汽油桶拿走。老父母被他騷擾、恐嚇以後向警方報案，李男也不會收斂，不是在家裡破壞，就是敲牆壁一整晚，還跑到父母工作的魚湯店拍桌要錢，除此之外他還做出一系列惡搞行為。

李男會把食物倒進電鍋內空燒、將洗衣機塞滿衣物以後再倒醬油進去，故意打開冰箱讓食物壞掉，打開浴室、廚房水龍頭不關，並把水潑到爸媽的臥室地上，還把醬油膏倒在廚房掛櫥、流理台及地面上，這讓老父母覺得很煩，法官也將這些惡作劇認定是違反保護令。

包含這些惡搞的行為，法官認為李男三度違反保護令，加上他服刑後5年內又再犯罪，所以符合累犯加重刑期的條件，判處6個月徒刑。

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