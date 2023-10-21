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假冒合庫經理到府理財 付了560萬男子才知上當

3名車手上門收款，被警方逮捕，在他們身上起出假的合庫經理名牌。（民眾提供）

3名車手上門收款，被警方逮捕，在他們身上起出假的合庫經理名牌。（民眾提供）

2023/10/21 17:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣43歲郭男，今年8月被線上廣告保證獲利20%吸引，心動加入群組，一名自稱「合作金庫經理」隔天就到府服務，說明投資竅門和繳款方式，郭男先後8次被收走560萬元，今年10月初見獲利上百萬想退場，對方卻藉故拖延，郭男懷疑受騙報警，並配合警方逮捕蔡男等3名車手，只是這筆血汗錢，恐怕一毛也拿不回來。

詐團透過YOUTUBE投放廣告，標榜有完整理財團隊和投資經驗，保證一個月即可獲利20%，讓郭男心動不已，並加入詐團LINE成立的理財群組。詐團一名自稱「合作金庫經理」的男子跟郭連繫，並掛著名牌到府向郭男講解投資理財竅門並取款和簽名，由於所有投資委託書一應俱全，郭男認為萬無一失，覺得對方是「合作金庫經理」，跑不掉，他認為「如此的投資很保險」，由於投資獲利相當豐厚，一個月內就陸續交付達560萬元。

郭男「投資」到9月底滿一個月，要求領回20%約百萬元獲利時，「合作金庫經理」卻以需繳交稅金、保證金及需要時間辦理相關匯款手續等理由拖延，郭男察覺好像遭詐騙，本月初向當地埔東派出所報案，員警聽完後鐵口直斷被詐騙，郭男懊惱不已，答應配合警方把車手約出來。

郭男佯稱要再投資92萬元，約定繳款時間、地點，3名車手現身，埋伏的員警一湧而上逮捕，在他們搜出「合作金庫經理」工作證和簽署「投資付款」文件，擔任車手的蔡姓（26歲）、劉姓（27歲）、呂姓（26歲）男子，對詐騙情節避重就輕都推稱不知情，只說自己受人所託來取款，對於為何假冒合庫經理則語焉不詳。

警方表示，詐團以「合作金庫經理」為幌子，取得被害人信任，付款時簽了一大堆文件，也是造假，目的只想取信於被害人，讓被害人投資更多。

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