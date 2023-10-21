不要命？工頭酒駕狂飆躲警察 自撞車毀又「跳河逃生」

曾男狂飆躲警察，汽車自撞損壞，他只好棄車。（警方提供）

2023/10/21 10:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曾姓男子（建築工地領班或工頭）的駕照，因多次違規沒繳罰單而吊銷，他今天凌晨酒後開車違規，被巡邏警察攔查，他卻猛踩油門狂飆逃竄，撞上人行道邊緣，他見員警趕來，竟連命都不要，棄車從橋面跳河，警察嚇得趕緊聯繫救難員搜索，幸運的是他只有腳踝扭傷，他宣稱自己酒駕，當時想「反正車也撞壞了，阮要拚過去（指跳河）」，警方開出4張罰單，並依公共危險罪嫌法辦。

中市警局第六分局市政派出所員警，今天（21日）清晨5時許巡邏時，發現有1輛黑色自小客車，於西屯區惠民路的路口紅燈停止時，車頭超過停止線，員警趨前欲盤查時，駕駛曾男（27歲）拒檢，猛踩油門逃逸，警方只好開警車在後面追他，他加速沿市政北六路一路直行，至朝貴路與朝馬三街路口時，自撞人行道路緣。

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曾男見汽車損毀，後方員警已經趕到，他乾脆棄車逃逸，而且還從撞車處的橋梁跳河，把趕抵的警察嚇壞了，緊急聯繫消防局派遣救護車與救難員幫忙。

幸運的是，橋梁距離河床僅約7公尺（約二至三層樓），且河床土質鬆軟，曾男僅腳踝扭傷，順利被救援到路面，他宣稱，反正自己車也撞壞了，當時心想 自己要「拚過去」，卻還是拚不過去。

三分局共依道路交通管理處罰條例開四張罰單，包括紅線違停（第56條第1項第1款）處600至1200元，不服稽查（第60條第1項）處1萬至3萬元，跨越雙黃線（第 45 條第1項第3款）處600至1800元罰鍰，以及無照駕駛（第21條第2項），處2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛，至於酒駕部分，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾男頗幸運，跳河後僅腳踝扭傷。（警方提供）

曾男幸運僅腳踝扭傷，在消防員協助下，爬梯子脫困（圖中黑衣者）。（警方提供）

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