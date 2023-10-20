10/20 今彩539頭獎開2注！100萬獎項末期2組各得550萬

10月20日今彩539頭獎開出2注，中秋加碼100萬獎項開2組。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/20 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月20日）開獎的第112000251期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新北市淡水區淡金路三段292號的「中億彩券行」和新竹縣新豐鄉建興路一段146之15號1樓的「史明星彩券行」開出；第112000096期大樂透、第112000251期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項是最後一期，開出2組，總中獎注數為2注，均分1100萬元剩餘獎金，各得550萬元。

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第112000096期大樂透中獎號碼「32、37、38、39、40、44，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得118萬5135元；參獎共39注中獎，每注可得6萬5451元；肆獎共97注中獎，每注可得1萬6917元；伍獎共2050注中獎，每注可得2000元；陸獎共2455注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5773注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4789注中獎，每注可得400元。

第112000096期49樂合彩中獎號碼為「32、37、38、39、40、44」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3038注中獎，每注可得1250元。

第112000251期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、10、11、12、13、16、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎1166注中獎，每注可得100元。

第112000251期今彩539中獎號碼為「08、10、22、23、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共284注中獎，每注可得2萬元；參獎共8367注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4547注中獎，每注可得50元。

第112000251期39樂合彩中獎號碼為「08、10、22、23、36」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共393注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4334注中獎，每注可得1125元。

第112000251期3星彩中獎號碼為「673」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000251期4星彩中獎號碼為「9863」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

台彩推出中秋節加碼活動，大樂透9月19日起加開100組100萬元獎項，加碼總獎金6.6億元，若100組100萬元未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。

本期共計開出2組，均分剩餘獎金，550萬獎項，活動到本期結束。

本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金 6 02 10 21 37 45 48 0 0 2 02 23 30 39 47 49 1 5,500,000 9 03 09 19 39 45 48 0 0 8 05 08 09 13 36 49 0 0 5 07 10 16 25 31 45 0 0 10 10 20 25 26 44 49 0 0 1 12 13 39 42 44 48 0 0 11 13 17 21 28 31 48 0 0 3 18 20 35 36 41 47 1 5,500,000 7 18 21 27 32 41 44 0 0 4 26 27 37 39 44 47 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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