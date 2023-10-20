為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

10/20 今彩539頭獎開2注！100萬獎項末期2組各得550萬

10月20日今彩539頭獎開出2注，中秋加碼100萬獎項開2組。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

10月20日今彩539頭獎開出2注，中秋加碼100萬獎項開2組。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/20 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月20日）開獎的第112000251期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新北市淡水區淡金路三段292號的「中億彩券行」和新竹縣新豐鄉建興路一段146之15號1樓的「史明星彩券行」開出；第112000096期大樂透、第112000251期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項是最後一期，開出2組，總中獎注數為2注，均分1100萬元剩餘獎金，各得550萬元。

第112000096期大樂透中獎號碼「32、37、38、39、40、44，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得118萬5135元；參獎共39注中獎，每注可得6萬5451元；肆獎共97注中獎，每注可得1萬6917元；伍獎共2050注中獎，每注可得2000元；陸獎共2455注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5773注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4789注中獎，每注可得400元。

第112000096期49樂合彩中獎號碼為「32、37、38、39、40、44」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3038注中獎，每注可得1250元。

第112000251期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、10、11、12、13、16、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共106注中獎，每注可得500元；肆獎1166注中獎，每注可得100元。

第112000251期今彩539中獎號碼為「08、10、22、23、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共284注中獎，每注可得2萬元；參獎共8367注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4547注中獎，每注可得50元。

第112000251期39樂合彩中獎號碼為「08、10、22、23、36」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共393注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4334注中獎，每注可得1125元。

第112000251期3星彩中獎號碼為「673」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000251期4星彩中獎號碼為「9863」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

台彩推出中秋節加碼活動，大樂透9月19日起加開100組100萬元獎項，加碼總獎金6.6億元，若100組100萬元未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。

本期共計開出2組，均分剩餘獎金，550萬獎項，活動到本期結束。

本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
6 02 10 21 37 45 48 0 0
2 02 23 30 39 47 49 1 5,500,000
9 03 09 19 39 45 48 0 0
8 05 08 09 13 36 49 0 0
5 07 10 16 25 31 45 0 0
10 10 20 25 26 44 49 0 0
1 12 13 39 42 44 48 0 0
11 13 17 21 28 31 48 0 0
3 18 20 35 36 41 47 1 5,500,000
7 18 21 27 32 41 44 0 0
4 26 27 37 39 44 47 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大樂透頭獎摃龜 中秋加碼100萬獎2注各得550萬
2023/10/20 22:00

大樂透頭獎摃龜 中秋加碼100萬獎2注各得550萬
10/20 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了！
2023/10/20 21:02

10/20 大樂透、雙贏彩、今彩539開獎了！

NISSAN X-TRAIL輕油電 好料完勝同級
爽中800萬頭獎男大生...自爆買這2物「獎金全花光了」全網看傻
2023/10/20 13:38

爽中800萬頭獎男大生...自爆買這2物「獎金全花光了」全網看傻
威力彩頭獎連6摃 下期上看3.7億
2023/10/19 22:00

威力彩頭獎連6摃 下期上看3.7億

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播