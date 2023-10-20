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槍手代考獲緩起訴 因竊盜撤銷改判囚

郭男充當國營單位考試槍手，被高雄高分院判囚。（資料照）

郭男充當國營單位考試槍手，被高雄高分院判囚。（資料照）

2023/10/20 23:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕中油、中華電信等國營單位，3年前爆發槍手代考舞弊案，郭姓男子經檢方予以緩起訴處分後，因另涉竊盜案處分被撤銷，並被高等法院高雄分院依詐欺等罪，判刑1年半要入獄。

判決書指出，國營事業考試代考舞弊集團主嫌黃耀進（判罪定讞）負責接洽、尋找有代考需求之考生，並與考生或家屬約定高額委託價碼﹔員工吳慈芳（判刑確定）則負責聯繫考生及槍手，打理考試準備過程中相關秘書、文書工作：郭姓被告則是代考槍手，並與黃等人約定，每次考試先支付3萬元定金，若成功考取再索取12萬元報酬。

2018年7月29日至2020年1月18日，郭先後參與台糖、中華電信、中油等4次考試，只有1次錄取，其餘3次均落榜，總共獲取24萬元。案經廉政署南區查組查獲，移送高雄地檢署偵辦。

承辦檢察官姑念郭認罪，涉案情節輕微，予以緩起訴處分。後來，他另涉嫌竊盜案被查獲，依法撤銷處分，改為提公訴。

高雄地院依詐欺等罪，判處郭有期徒刑1年10月，他不服上訴，高雄高分院審酌他坦承犯行，只是單純代考考生，並未參與策劃舞弊，從輕改判1年6月，比原審減少4個月。

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