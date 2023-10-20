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首頁　>　社會

雲林警界傳職場霸凌 刑大隊長罵小隊長「X掰」判賠3萬

前雲林縣警局刑警大隊曾姓大隊長怒罵當時部屬「你娘X掰、你娘臭X掰」挨告，法院判須賠3萬元。（記者林旻臻攝）

前雲林縣警局刑警大隊曾姓大隊長怒罵當時部屬「你娘X掰、你娘臭X掰」挨告，法院判須賠3萬元。（記者林旻臻攝）

2023/10/20 17:00

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣議員張維崢今年6月在議會揭露，縣警察局發生搶功蹟、職場霸凌等情事，鄭姓刑事小隊長遭時任縣警局刑警大隊曾姓大隊長怒罵「你娘X掰、你娘XX掰」憤而提告求償100萬元，經雲林地方法院民事庭言詞辯論終結，法官判曾須賠償鄭3萬。

判決書指出，現任刑事局偵查第2大隊曾姓副大隊長，去年6月擔任雲林縣警察局刑警大隊長期間，某日晚上9點透過偵3隊薛姓隊長打電話召回鄭至辦公室談話，當時鄭錄音存證，42秒音檔錄下曾對鄭大聲咆哮「你娘X掰、你娘XX掰」，音量大到足以令其他科室加班同事清楚聽見。

曾主張，說不雅語言是自己的口頭禪，周遭同事也都知情，且那日辦公室談話時間長達70分鐘，該段錄音僅42秒，沒有前後文遭刪減，是經過惡意剪輯，僅憑一時一言斷章取義，加上辦公室門緊閉，當時僅雙方和薛姓隊長在場，不構成名譽權之侵害。

法院認為，鄭非以強暴或脅迫等方式收集證據，是為保障自我權利在辦公場所錄音取證，非具不法目的竊錄，加上曾在準備程序中自承說過相關言論，因此音檔可採為本件證據。法院判決，依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段規定，曾姓副大隊長須給付鄭姓小隊長3萬元，及自今年7月14日起至清償日止，按周年利率百分之5計算利息，全案可上訴。

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