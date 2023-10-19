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老公坐牢妻放煙火慶生 PO網全宜蘭監獄應該都知道....警方出手了

簡姓女子16日在宜蘭監獄外放煙火，為獄中老公慶生還PO網。（圖擷取自臉書社團「黑色豪門」）

簡姓女子16日在宜蘭監獄外放煙火，為獄中老公慶生還PO網。（圖擷取自臉書社團「黑色豪門」）

2023/10/19 21:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新北市32歲簡姓女子到宜蘭監獄探視丈夫，結束後轉往監外施放煙火為老公「慶生」，並把影片上傳網路，畫面曝光引起議論，警方執行網路巡邏發現此事，依違反社會秩序維護法偵辦，將通知簡女到案說明。

據了解，簡女的丈夫因案在宜蘭監獄服刑，她於本月16日到監探視，走出監獄後，在友人陪同下，到宜監旁的馬路施放煙火，還用手機拍下，影片18日上傳臉書社團「黑色豪門」，寫上「全宜蘭監獄的應該都知道，今天是我老公生日了」字眼，高調行徑讓網友相當傻眼。

三星警分局今天發新聞稿指出，事發後派員查看，爆竹垃圾還遺留現場，調閱附近監視畫面以車追人，查出簡女為影片上傳者，事發當天是簡女的丈夫生日，她到監探視後，轉往監獄旁馬路施放煙火，由於炮聲震天價響，引起附近居民不安。

簡女任意施放煙火，恐違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，施放過的煙火爆竹棄置水溝，警方將函請縣府保局開罰。宜蘭監獄表示，會向受刑人加強宣導，請他們轉告家人不要有這類行為，避免影響周邊住家安寧。

簡姓女子的丈夫在宜蘭監獄服刑。（資料照，記者江志雄攝）

簡姓女子的丈夫在宜蘭監獄服刑。（資料照，記者江志雄攝）

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