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10/19 威力彩連6摃下期衝3.7億！今彩539頭獎開5注

10/19 威力彩連6摃！今彩539頭獎開出5注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

10/19 威力彩連6摃！今彩539頭獎開出5注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/19 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月19日）開獎的第112000250期今彩539開出5注，由台北市中山區天祥路46號「和樂投注站」、台北市士林區社正路7號「紅紅公益彩券行」、彰化縣溪湖鎮湖西里西環路229號1樓「寶玉麥當熊彩券投注站」、南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓「彩富彩券行」、高雄市左營區富國路389號1樓「亞柏富國彩券行」等5處開出；第112000084期威力彩、第112000250期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000084期威力彩中獎號碼為「第一區：04、07、19、22、26、28」，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎6注中獎，每注可得15萬元；肆獎51注中獎，每注可得2萬元；伍獎253注中獎，每注可得4000元；陸獎2207注中獎，每注可得800元；柒獎3775注中獎，每注可得400元；捌獎2萬66注中獎，每注可得200元；玖獎2萬8030注中獎，每注可得100元；普獎4萬4939注中獎，每注可得100元。

第112000084期38樂合彩中獎號碼為「04、07、19、22、26、28」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合82注中獎，每注可得5750元；二合1539注中獎，每注可得750元。

第112000250期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、09、10、11、17、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎123注中獎，每注可得500元；肆獎2079注中獎，每注可得100元。

第112000250期今彩539中獎號碼為「06、07、09、11、26」，頭獎5注中獎，每注可得480萬元；貳獎270注中獎，每注可得2萬元；參獎7784注中獎，每注可得300元；肆獎7萬5991注中獎，每注可得50元。

第112000250期39樂合彩中獎號碼為「06、07、09、11、26」，四合16注中獎，每注可得21萬2500元；三合269注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1487注中獎，每注可得1125元。

第112000250期3星彩中獎號碼為「287」，正彩27注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000250期4星彩中獎號碼為「5407」，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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