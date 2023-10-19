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新北市重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 女老闆、供應商起訴

新北市政府衛生局人員曾前往重寧海鮮號稽查。（衛生局提供）

新北市政府衛生局人員曾前往重寧海鮮號稽查。（衛生局提供）

2023/10/19 17:09

〔記者王定傳／新北報導〕新北市大台北果菜市場冷凍肉品攤商，重寧海鮮號女老闆楊雅珍，向上游供應商南台企業經營者周伯仲、陳漋毅，訂購羊、豬混合而成或全是豬肉的肉品，對外宣稱是羊肉，賣給不知情消費者，或熱炒店、便當店與自助餐店，犯罪所得約139萬餘元，新北地檢署今日依違反食安法與刑法加重詐欺、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌，將3人起訴。

檢警調查，楊女自2020年起，向陳男訂購以6比4，或5比5混和而成的豬臉頰肉切片與羊肉片肉品（楊女稱之為純羊），或是完全不含羊肉的豬肉片（楊女稱之為假羊）。

檢警調查，陳男接單後，由周男指示員工依上述比例裁切「純羊」與「假羊」，並在部分「純羊」商品包裝標註「混羊」，部分「假羊」商品外標註「P」，再把「純羊或假羊」送至重寧海鮮號，交給楊女賣給不知情消費者，或按楊女指示賣給便當店、自助餐、熱炒店。

今年8月間，檢警發動搜索並向法院聲押禁見楊女獲准，同時還查出，新北市八里區一家熱炒店楊姓老闆，也從2020年10月起至今年8月間，向楊女訂購羊豬混合的肉品，包裝成羊肉炒飯、炒麵、羊肉燴飯、空心菜炒羊肉賣給不知情消費者。

偵辦時，熱炒店老闆楊男認罪，獲緩起訴，楊女否認犯行，辯稱是向南台買真羊肉，但周、陳2人則坦言按楊女訂購販賣混合肉，不知她會對外宣稱是羊肉；檢方不採信，今日依違反食安法「販賣攙偽或假冒食品」罪嫌，以及刑法加重詐欺、意圖欺騙他人，就商品品質為虛偽表示罪嫌將3人起訴。

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