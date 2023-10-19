嚇人！基市望幽谷步道 赫見虎頭蜂巢「比籃球還大」急摘除

通往望幽谷的步道，樹上赫見直徑約40公分大的黃腳虎頭蜂巢。（記者盧賢秀攝）

2023/10/19 11:13

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市望幽谷步道旁樹叢，有民眾發現1個大型虎頭蜂巢，市府立即封閉步道，今天上午請捕蜂人摘除蜂巢，確定是攻擊性很強的黃腳虎頭蜂，蜂巢直徑有40公分大，市府產業發展處擔心仍有些虎頭蜂在附近，暫時封閉步道。

最近季節交替，基隆和鄰近新北市山區陸續傳出虎頭蜂螫傷民眾甚至死亡，民眾對蜂巢相當擔心。中正區八斗里長杜劍秋表示，昨天有民眾發現，八斗子油庫通往望幽谷方向的樹叢上有虎頭蜂出沒，後來在樹上發現一個相當大的蜂巢，比籃球還大，嚇了一大跳，趕緊通報相關單位，先行將步道封閉。

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市府產業發展處人員今天一早就找專業捕蜂人員前往步道，費了九牛二虎之力拆除了蜂巢。王姓捕蜂員說，這個蜂巢直徑約40公分大，確定是黃腳處頭蜂，牠的攻擊性很強、很兇狠，最近螫傷登山客死亡的就是這種虎頭蜂，民眾經過若驚擾了這種虎頭蜂，很可能被遭群蜂叮咬，一定要小心。

市府產業發展處副處長鄭永陽說，外縣市有民眾休閒時被虎頭蜂螫傷甚至死亡事件，大家都很關注，因此昨天接到通報，今天一早就請專業摘蜂人摘除蜂巢。

鄭永陽說，蜂巢雖摘除，仍有些漏網的虎頭蜂在附近，因此步道還是拉起警戒線，希望民眾儘速離開，以免被蜂螫造成不必要受傷。同時提醒民眾，如果在戶外發現有蜂巢或蛇等，可以打1999通報市府，會立即處理。

專業捕蜂員已摘除直徑約40公分大的黃腳虎頭蜂巢。（記者盧賢秀攝）

專業捕蜂員已摘除直徑約40公分大的黃腳虎頭蜂巢。（記者盧賢秀攝）

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