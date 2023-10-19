22歲男遭槍擊忍痛從台中開車飆回板橋 只因追討4萬修車費挨槍

何嫌（中）為4萬元債務開槍伏擊胡男。（讀者提供）

2023/10/19 10:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕住在新北市的胡姓男子，本週17日與女友到台中市摩鐵過夜，昨天下午退房驅車北上，竟遭何姓男子伏擊連開2槍，胡男身中2槍，右腳踝中槍還能踩油門、忍痛淌血開車3小時把女友送回新北市板橋；警方調查，雙方糾紛起因胡男借車給何嫌遭撞壞，何嫌積欠4萬修車費遭胡男找人毆打，何嫌不滿才南下開槍洩憤。

台中市警察局長李文章上午表示，昨天（18日）下午2點半在市政南一路發生槍擊案，何嫌（23歲）與胡男（22歲）都不是台中人，彼此為熟悉朋友，先前何嫌曾向胡姓被害人借車開車外出但不慎撞毀，雙方對於賠償金額談不攏，引發後續嗆聲及糾眾鬥毆情事，造成何嫌懷恨在心，臨時起意租車帶槍南下開槍。

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警方查出，胡男借車給何嫌遭撞壞，要求付10萬元修車費，何嫌只還6萬元，遭胡男找人毆打，何嫌懷恨伺機報復。

台中第四分局長李建興接續說，何嫌從胡男的游姓女友（24歲）IG限時動態掌握到2人開白色BMW到台中吃燒烤及住宿汽車旅館，臨時起意租車帶改造手槍南下，並於17日凌晨5點在市政南一路汽車旅館前埋伏，直至案發前，發現胡男開車載女友外出，一路尾隨，從後方撞擊被害人車輛，隨即下車朝被害人開2槍，造成被害人左膝蓋及右腳踝受傷，隨即駕車北上逃逸。

警方說，胡男身中2槍，右腳踝中槍還能踩油門、忍痛淌血開車至二高新竹關西休息站，才由游女打手機報警，再北上至新北市板橋區亞東醫院就醫，車程中血流不止，實在難以置信、毅力驚人。

何嫌（紅圏）從後方追撞胡男駕駛白色BMW轎車，下車朝車門連開2槍。（讀者提供）

台中第四分局長李建興（右）說，何嫌駕駛租賃車輛，開門下車伏擊胡男。（記者黃旭磊攝）

何嫌攜帶做案改造手槍及剩餘11發子彈，向新店警分局投案。（記者黃旭磊攝）

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