為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

捍衛大選潔淨選風 東檢啟動反賄宣傳專車

潔淨大選選風，東檢結合相關單位啟動反賄宣傳專車，全縣走透透。（東檢提供）

潔淨大選選風，東檢結合相關單位啟動反賄宣傳專車，全縣走透透。（東檢提供）

2023/10/18 17:26

〔記者陳賢義／台東報導〕因應明年1月13日總統、副總統及立委大選，台東地檢署反賄專車全縣走透透，呼籲全民共同捍衛乾淨的選舉環境，反賄選全國檢舉專線0800-024-099#4，東檢專線089-361169，24小時專人接聽，檢舉內容及檢舉人身分、獎金等均完全保密。

東檢檢察長柯宜汾表示，杜絕境外勢力、選舉賭盤、假訊息、AI深偽技術及金錢介入選舉，是此次選舉查察的工作重點，為將這些觀念深入各鄰里、社區及部落，激發民眾拒絕賄選，勇於檢舉賄選，特別與縣府、台電台東營業處及中華郵政台東郵局合作，由各單位各提供20輛公務車，組成反賄選行動車，並將含有反賄宣導內容的磁吸式車貼，張貼於各公務車輛車身，藉由公務車下鄉服務的機會，跑遍大街小巷，提升反賄選的能見度，將這些觀念深植群眾之中。

花高檢檢察長洪培根則強調，為防杜影響選舉公平性及公正性的犯罪行為，查察單位佈署已就位，更需要全民積極檢舉提供，法務部已修正檢舉獎金額核給範圍，新增了境外勢力介入選舉，檢舉獎金高達2000萬元，而檢舉選舉賭盤，最高可核給獎金500萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
司法巨頭出席連江選舉查察座談 指派4組檢察官進駐協助
2023/10/05 16:46

司法巨頭出席連江選舉查察座談 指派4組檢察官進駐協助
苗檢破首件選舉賭盤 邢泰釗、張斗輝提醒「快發檢舉獎金」
2023/09/28 10:10

苗檢破首件選舉賭盤 邢泰釗、張斗輝提醒「快發檢舉獎金」

小港漢民商圈旺 輕豪宅凸顯高CP值
苗栗地區選舉查察分區座談會 陳明堂：嚴防選舉暴力
2023/09/25 17:43

苗栗地區選舉查察分區座談會 陳明堂：嚴防選舉暴力
最高檢反賄選首波海報 10名帥哥美女檢察官搶眼
2023/09/15 10:49

最高檢反賄選首波海報 10名帥哥美女檢察官搶眼

富邦長春公開賽傳承營 上演傳奇佳話
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播