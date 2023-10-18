捍衛大選潔淨選風 東檢啟動反賄宣傳專車

潔淨大選選風，東檢結合相關單位啟動反賄宣傳專車，全縣走透透。（東檢提供）

2023/10/18 17:26

〔記者陳賢義／台東報導〕因應明年1月13日總統、副總統及立委大選，台東地檢署反賄專車全縣走透透，呼籲全民共同捍衛乾淨的選舉環境，反賄選全國檢舉專線0800-024-099#4，東檢專線089-361169，24小時專人接聽，檢舉內容及檢舉人身分、獎金等均完全保密。

東檢檢察長柯宜汾表示，杜絕境外勢力、選舉賭盤、假訊息、AI深偽技術及金錢介入選舉，是此次選舉查察的工作重點，為將這些觀念深入各鄰里、社區及部落，激發民眾拒絕賄選，勇於檢舉賄選，特別與縣府、台電台東營業處及中華郵政台東郵局合作，由各單位各提供20輛公務車，組成反賄選行動車，並將含有反賄宣導內容的磁吸式車貼，張貼於各公務車輛車身，藉由公務車下鄉服務的機會，跑遍大街小巷，提升反賄選的能見度，將這些觀念深植群眾之中。

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花高檢檢察長洪培根則強調，為防杜影響選舉公平性及公正性的犯罪行為，查察單位佈署已就位，更需要全民積極檢舉提供，法務部已修正檢舉獎金額核給範圍，新增了境外勢力介入選舉，檢舉獎金高達2000萬元，而檢舉選舉賭盤，最高可核給獎金500萬元。

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