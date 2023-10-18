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首頁　>　社會

工人懷疑女友與人曖昧夥友載往墓地毆傷 警逮1人追主嫌

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

2023/10/18 16:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名郭姓工人懷疑張姓女友與陳姓男子有曖昧關係，昨天深夜竟夥友駕車前往飲料店外堵人，將他載往大寮墓地旁道路毆打成傷，警方今天下午圍捕逮獲郭男友人梁姓男子偵訊中，全力追緝主嫌郭男中。

警方調查，郭姓工人（28歲）懷疑張姓女友（25歲）與陳姓前同事（27歲）有曖昧關係，昨天深夜10許竟夥同梁姓同事（27歲）駕車搭載他與女友，前往陳男鳳山區1間飲料店外堵人，郭男等趁陳男下班之際，上前與陳男理論，並將陳男帶上車，載往大寮區墳墓旁水源路。

郭男將陳男叫下車，梁男與張女留在車上，郭男火大質問陳男追求女友，質疑陳男與女友有曖昧關係，陳男當面否認仍被打，且張女已離職3個月，郭男仍徒手歐打陳男，還以腳踹陳男後，由梁男駕車載2人離去。

陳男手腳紅腫，被郭男丟包現場，自行打電話叫計程車搭車回到市區，陳男於今天凌晨2時許，到鳳山警分局忠孝所報案。

警方調閱監視器畫面以車追人，今天下午發現作案車輛出沒鳳山區中山西路便當店附近，梁男下車疑似要買飯吃，警方立刻上前圍捕逮人，將他帶回鳳山警分局偵辦，目前警方偵訊中，警方全力追緝郭男中。全案將依傷害罪及妨害自由罪偵辦。

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

警方圍捕逮獲梁男。（讀者提供）

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