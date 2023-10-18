女警友聯手前立委施台生兒子 吊貨櫃擺花園夜市逼股東出面5人送辦

警方懷疑施政男為首的犯罪集團，介入花園夜市的股東糾紛，將深入追查組織犯罪。（民眾提供）

2023/10/18 12:18

〔記者王捷／台南報導〕台南夜市糾紛頻傳，加入警友會的花園夜市吳姓女前股東，不滿失去股東身分，請綽號「水餃」的兄弟施政男介入，吊貨櫃擺在夜市出入口，強迫其他股東出面，警方17日持票逮人，將施政男共5人以組織犯罪送辦，施男2萬交保，身兼警友的吳女碰巧去日本玩，警方將等她返國後再行查緝。

武聖夜市多營業一天、大東夜市分家，花園夜市的出入口在上個月也被擺放貨櫃，由於貨櫃影響夜市營業，當警方抵達維護秩序時，一位「法律顧問」還出面阻擋警方，聲稱貨櫃內有骨董，警方敢吊走貨櫃，撞破裡面的骨董就走著瞧，他們要找媒體來報導。

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後來警方調查，原來幕後主使者除吳女外，以施政男為首的犯罪集團，早已眼紅夜市的豐厚租金收入，便以吳女取得的一塊未劃分夜市土地為由，找另外4名成員從今年8月中開始，逐一造訪其他夜市股東的住家和辦公室，由於施政男已故的父親是前立委施台生，也曾做過不少非法行為，讓他們聽到施政男的名號感到畏懼。

而且，花園夜市已經不是第一次被擺貨櫃，第一次在2017年、第二次在2018年，吳女與其他股東不時就有糾紛、互相提告，讓轄區警五分局和緯派出所相當頭痛，據警方調查，這幾次擺貨櫃的行為，都與不法集團相關。

從2017年開始，吳女積極參與警友會，試圖與警方拉近關係，但這次吳女找黑道介入，警方不再姑息，17日一早持票逮人，不過施政男等人否認牟利，警方將持續以組織犯罪條例偵辦。

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