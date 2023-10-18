「共同帳戶」裡的174萬分手後只剩592元 男提告討不回

吳男和女友分手後發現兩人共同帳戶的錢只剩5百多元，提告卻討不回。示意圖（資料照）

2023/10/18 11:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子和李姓女子交往期間，把賺來的錢陸續存到女友帳戶，兩人分手後，帳戶只剩592元，吳男不滿，認為他交往5年期間至少存了174萬元，提告要求李女還錢，但法官認為，交往中的男女本來就很少把財產明確劃分，吳男也沒有舉證哪些錢是他的而不是共同使用，因此判他敗訴。

判決指出，吳男與李女於2017年開始交往，2020年10月，吳男發生職災，獲得百萬理賠金後，他因債信不良，擔心錢存到自己帳戶會被債權人把錢拿走，於是把錢存到李女帳戶保管；隔年9月，兩人分手後，吳男發現李女交給他的帳戶裡只剩下592元，他質問李女錢花去哪，李女無法交代去向，吳男認為李女把錢A走，提告要求李女還他174萬餘元。

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高雄地院審理時，李女喊冤，稱自己的薪水也滙到該帳戶，兩人同居期間所有生活費用支出都是她支付，包含水電電信帳單、租車費用、房租及信用卡費等，且吳男受傷後，他的公司每個月還會給他5萬元薪水，吳男拿到錢後也沒有把薪水全數交給她，帳戶裡的錢也被吳男拿去投資股票，自己沒有亂動用帳戶裡的錢，分手後就是剩下592元。

法官認為，吳、李兩人為男女朋友關係，基於共同生活、相互信賴及情感等因素，一般而言對彼此財產鮮少明確劃分清楚，金錢互相流用情形相當普遍，金錢的收受、支出關係甚為複雜，在沒有清楚說明支出款項的情況下，在法律上要評價為消費借貸、贈與、合夥投資、共同生活費用負擔、委任抑或其他無名契約等均有可能，要視具體收支情況而定，但吳男沒有詳細列舉各項支出明細，並證明錢是被李女亂花掉，因此認定請求無理，判吳男敗訴，可上訴。

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