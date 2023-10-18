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失聯移工情侶高雄約會 見警各自逃仍被查獲

阮姓越籍失聯移工情侶高雄約會，見警各自竄逃，仍被警方查獲。（讀者提供）

阮姓越籍失聯移工情侶高雄約會，見警各自竄逃，仍被警方查獲。（讀者提供）

2023/10/18 10:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一對阮姓越籍移工情侶於鳳山區約會，見警方巡邏經過，阮男倉皇躲上車，阮女則拔腿就跑，警方眼尖攔下2人盤查，2人稱身上沒證件，還裝傻全忘記了，警方查出為失聯移工，訊後依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

鳳山警分局文山派出所警員嚴崇晉、陳逸展前天巡邏行經鳳山區鳳松路與鳳誠路口，發現1名男子見警倉皇躲上車，遠處走來1名女子見警突然拔腿就跑，將2人攔下盤查，確認是情侶關係，於鳳山區附近約會。

警方調查，阮姓男子（27歲）見警倉皇躲上車，警方詢問過程中，阮男渾身不斷冒汗，且手腳發抖，一下子說要開車離開，一下子又說只是幫哥哥放飲料。

警方盤查阮男過程中，發現遠處有1名女子原本步行前來，見警轉身跑步離開，警方見狀快步追上，於鳳山區北榮街將她攔下，經查是阮姓女子（28歲），2人均為越籍移工。

據了解，阮姓情侶檔見警辯稱身上沒證件，還裝傻全忘記了，不過警方仍查出2人於1年前就被移民署通報為失聯移工，2人見瞞不過警方，只好承認在台逾期居留。警訊後昨將2人依違反入出國及移民法移請移民署高雄市專勤隊遣送回國。

阮姓越籍失聯移工情侶高雄約會，見警各自竄逃，仍被警方查獲。（讀者提供）

阮姓越籍失聯移工情侶高雄約會，見警各自竄逃，仍被警方查獲。（讀者提供）

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