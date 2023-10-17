簡訊性暗示貌美人妻還偷窺 噁鄰居恐嚇罪判刑4月

江姓男子被控傳性暗示簡訊騷擾人妻，還到人妻住處後方偷窺、拉後門把手，恐怖行徑持續年餘。基隆地院地院審理後依恐嚇罪判處江男4月徒刑，得易科12萬元罰金。示意圖。（路透）

2023/10/17 18:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕江姓男子見人妻面容姣好竟起色心，傳簡訊：「妳想要做愛做的事、不要害羞就通知我」等性暗示內容騷擾人妻，還到人妻住處後方偷窺、拉後門把手，恐怖行徑持續年餘。人妻以監視器與簡訊內容為證提告恐嚇罪。基隆地院地院審理後依恐嚇罪判處江男4月徒刑，得易科12萬元罰金。

判決指出，江姓男子與被騷擾人妻為鄰居，前年3月起，江男先透過臉書與手機通訊軟體，傳訊息給女鄰居：「妳女兒的哭聲很好聽」、「男人看到漂亮女人，都想上」、「妳想要做愛做的事情、不要害羞就通知我」。

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江男見人妻未回應，又跑到人妻住處後門徘徊、朝屋內偷窺，還拉住處後門把手，過程全被人妻住處監視器拍下。人妻不堪其擾，直到去年11月間才報警提告江男恐嚇罪。

檢方調查時，江男辯稱，他被人妻設計，他的手機摔壞了，沒有留下訊息；至於人妻後門監視器拍到的人也不是他。檢方勘驗監視器畫面，依被拍到男子的身高、長相與輪廓，認定就是江男，將江男依恐嚇罪嫌起訴。

法院審理認為，江男確實有透過臉書、與手機通訊軟體傳簡訊給人妻，並多次前往人妻後門徘徊、窺探及拉門，觸犯恐嚇罪犯行明確。

判決指出，江男傳涉及性愛的暗示，隨時準備好與人妻性交，再到人妻住處徘徊、窺探、拉門行為，窺探人親隱私，對人妻生活安寧、人身安全及性自主權造成壓迫，依觸犯刑法恐嚇罪判江男4月徒刑，得易科12萬元罰金。

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