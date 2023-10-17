南投縣長、議長及警政署相挺 縣內9成派出所恢復24小時運作

南投縣警察局對外宣布，目前縣內已有76個派出所順應民意維持24小時運作，善盡守護民眾居家安全職責。（記者謝介裕攝）

2023/10/17 15:34

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警局在警政署調派保四總隊警力支援，以及縣長許淑華與縣議會議長何勝豐同意增列警察局員警預算員額，今起全縣8個分局總計83個派出所中，除7個非主力派出所仍採聯合服勤模式，其餘76個派出所均恢復24小時運作，占整體9成以上，可望讓守護治安的職責更加落實。

南投縣警察局轄下8個分局，今年1月1日起規劃鄰近分駐（派出）所實施聯合服勤，將警力集中至主力所（共46所）服勤，另37個非主力所於日間8點至晚上8點派遣1名警力擔服守望，夜間8點以後關閉，不派員駐守，希望讓員警勤休及服勤時數都能符合「公務員服務法」規定的標準，讓警方以最少人力成本發揮維護治安的最大效能。

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惟實施聯合服勤後，由於非主力所多位於郊區及山區，當地居民多次反映，希望恢愎派出所24小時均有員警在所提供服務。

為了回應地方民意期待，縣長許淑華及縣議會全力支持，並同意增列警察局員警預算員額，縣警局也已報請警政署辦理員額請增作業，除將逐年派補警力外，警政署也已實際調派保四警力支援，所以從昨（16）日起，將原30個非主力派出所告別聯合服勤作業後，今起轄內83個派出所中，共有76個派出所維持24小時運作。

至於草屯分局新光派出所、埔里分局梅林派出所、竹山分局杉林派出所及仁愛分局瑞岩、紅香、翠巒、榮興派出所等7個派出所，仍採聯合服勤方式，待日後警力補足，陸續規劃恢復為24小時運作。

據了解，南投縣警局現行編制員額1610人，縣府111年核列預算員額1523人，未獲核列預算員額為87人，惟因縣長許淑華已允諾在未來分3年增列上述預算員額後，各分局非主力所也才得以恢復24小時獨立運作。

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