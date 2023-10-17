高端疫苗控防疫學會理事長王任賢影響股價 不起訴確定

王任賢（見圖）。（資料照）

2023/10/17 10:50

〔記者錢利忠／台北報導〕中華民國防疫學會理事長王任賢多次針對疫苗問題發表言論，指高端疫苗為無效疫苗、涉貪瀆、違規取得EUA等內容，遭高端疫苗生物製劑公司指控散布流言影響高端商譽並影響高端股價，涉違反證券交易法之散布流言影響股價罪；台北地檢署認定王任賢的罪證不足，今年7月將王不起訴，經高檢署駁回再議後，王獲不起訴確定。

高端疫苗指控，王任賢是中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師、中華民國防疫學會理事長，曾任衛生福利部疾病管制署中區傳染病防治醫療網指揮官，具有醫療及公衛專業背景，卻多次發表言論不實的文章，造成高端股價自去年10月20日起至21日止，重挫13%，涉及散布流言影響股價等罪。

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檢方調查，今年3月1日，監察院公布的調查報告指明，衛福部已公開部分疫苗採購、核予高端疫苗EUA、通過高端疫苗效益評估報告等重要決策的內容，相關決策亦經專家會議討論形成意見，「但公布之資訊尚不足以使民眾對疫苗政策之諸多質疑獲得釐清，允應公開更完整之疫苗決策資訊」，督促衛福部進行檢討改善。

檢方認為，王任賢並非高端內部人，資訊取得有落差，政府機關揭露資訊亦有不足，難要求王負有較高的查證義務；而我國近年受疫情影響，國民對疫苗需求大增，政府動用鉅額公帑採購高端疫苗，其決策過程、疫苗品質均攸關人民健康，屬於重大公共議題，可受公評。

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