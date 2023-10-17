南投警分局補足人力 1分駐所、3派出所恢復單獨運作

南投縣警察局南投分局長胡淑淨（前排左5）在宣布永和等派出所，告別聯合服勤恢復單獨運作後，與地方民眾開心合照。（記者謝介裕攝）

2023/10/17 09:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局南投分局繼名間分駐所、新佳派出所、赤水派出所等3單位後，昨（16）日永和派出所也特別辦理新任所長布達典禮，由原本的赤水派出所副所長陳明政升任，也代表上述4單位告別聯合服勤的階段任務，即日起開始恢復單獨運作機制。

南投警分局轄區包括南投市及名間鄉，設有1個分駐所、7個派出所，共計8所，去年立法院修正公務員服務法，包括警察、消防1天工作時數不可超過12小時，導致南投縣各分局警力更加吃緊，南投縣警察局與8個分局商討後遂推出聯合服勤新措施。

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南投警分局轄下的名間分駐所及新佳、赤水、永和等3處警力較少之派出所，遂於今年1月起開始實施聯合服勤，就是希望讓員警勤休及服勤時數都能符合規定標準下，讓警方能以最少的人力成本發揮維護治安的最大效能，雖達到舒緩警力缺口的目的，但卻也因偏遠小所夜間無人駐守，引發地方民眾怨聲載道，南投警分局遂在補足人力後，藉由履新布達活動向外界宣布上述4單位均恢復單獨運作，只要民眾有需求，絕對會全天候做好為民服務工作。

南投縣議員林儒暘特助陳信傑、名間鄉公所專員楊新民、大庄村長楊碧雲、大坑村長陳振科、廍下村長陳煥彩、田仔村長陳正昇、警友辦事處副主任吳汝祥、警友站長陳武寬及警友顧問等貴賓都蒞臨觀禮，對於上述4單位均恢復單獨運作一事，也都深表贊同。

南投分局長胡淑淨除了感謝各單位同仁在聯合執勤期間對地方治安、交通工作的辛勤付出外，也期許大家勤務恢復單獨運作後，更要堅守崗位、落實勤責區巡防工作，讓社區民眾居家安全有更好的保障。

新任名單如下：名間分駐所所長賴建宏、副所長蕭詩歷；新佳派出所所長莊自成、副所長張裕奇；赤水派出所所長張右詮、副所長陳世銘；永和派出所所長陳明政。

南投縣警察局南投分局長胡淑淨（右）向社區民眾宣布，永和等派出所將告別聯合服勤恢復單獨運作情形。（記者謝介裕攝）

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