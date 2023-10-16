警大警專畢業生分發 新北警派補253名新血輪全國最多

警專40期畢業分發至新北市警局的警界新血輪，左起林鈺翔、黃明鵑、林心妮、鄭次浩。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/16 20:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市警局今天辦理警察大學第88期及警專第40期畢業生分發作業，本次新北市分配到巡官13名、基層警力240名，合計增補253名，派補人數為全國最高，警察局長廖訓誠表示，新北市轄區幅員遼闊，人口數超過402萬人，感謝警政署考量急需補足缺額需求，優先派補巡官及警員，以因應繁重勤務執行。

由於本次增補警力均為剛從警校畢業的畢業生，廖訓誠也期許每一位「警界新鮮人」都能扮演好警察的角色，踐行「專業、紀律、團隊」之治安理念，正確果敢執法，讓新北市的治安防護力更上一層樓。

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警專40期畢業的員警黃明鵑，曾在實習期間跟隨學長姐前往輕生的救護案件，當事人因與丈夫吵架而情緒失控，當時就跨坐在窗台上，經過2小時的僵持才被學長姐給勸下，當時就深刻體會到當警察是可以幫助人的！

同樣是警專40期畢業的員警林鈺翔表示，從小的志向便是能成為對社會有貢獻的警職人員，對於加入新北警局行列，即將成為傳說中的「新北戰警」，將會是一種挑戰，跳脫舒適圈，在繁忙的勤務中學習，相信能使自己快速進步。

在校成績優異的員警林心妮表示，小時候在路上看到警察穿著制服指揮交通，覺得相當帥氣，當時就希望自己有朝一日也能穿起警察制服，讓自己有能力保護家人、幫助其他人，家住台中的她，曾經在新北中和分局景安所實習，很高興可以正式加入新北警局這個大家庭，希望能將在警校所學在實務場域應用發揮。

出身警察家庭的警員鄭次浩，父親跟爺爺皆從事警察，在耳濡目染下，對於警察工作充滿期盼，早已決定要「繼承衣缽」，他從小居住於板橋，很高興自己也加入新北警局的行列，希望未來能夠選填留在板橋服務，守護自己家鄉的土地及人民！

新北警局這批警界生力軍於即日起展開為期2個月的實務訓練，各單位均指派表現優秀、有實務經驗的資深同仁指導，期藉由優良的經驗傳承，幫助新進同仁儘速進入狀況，各級幹部亦主動關懷同仁需求，適時給予協助，營造良好工作環境。

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局長廖訓誠關心新進同仁分發及生活情形。（記者姚岳宏翻攝）

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