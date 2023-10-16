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打擊環保犯罪最高榮譽 彰警偵查佐陳宥任獲環境部金環獎

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，警察局長張國雄（右3）親自張貼紅榜慶賀。（圖由縣警局提供）

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，警察局長張國雄（右3）親自張貼紅榜慶賀。（圖由縣警局提供）

2023/10/16 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕全國查緝環保犯罪最高榮譽的環境部「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」日前出爐，彰化縣警局刑警大隊科偵隊偵查佐陳宥任榮獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，警察局長張國雄親自張貼紅榜指出，陳宥任是全國各直轄市、縣市政府警察局唯一獲獎的警察同仁，此次經過環境部的遴選，脫穎而出成為金環獎個人獎得主，是彰化縣警局的驕傲。

陳宥任近1年來經檢察機關指揮與環保單位共同偵查，成功查獲一個結構完整的棄土產業鏈，全案偵查期間共發動多次大規模搜索，案經彰化地檢署偵查終結，共起訴被告164人，查扣、追償不法所得達2億3602萬元，全案將棄土產業鏈的挖、清運業者、土資場、非法清運車隊公司、司機、回填業者、土地仲介業者相互間的犯意聯絡、分工情節全數釐清，另犯罪工具曳引車、挖土機等75部重型機具也全部查扣。

彰化縣警局長張國雄指出，他到任後即將查緝違法傾倒廢土（廢棄物）環保犯罪列為重要工作，今年截至9月底移送違反廢棄物清理法案件共36件69人，與去年同期的案件88件123人數據對比，違反廢棄物清理法案件及人數顯著下降，顯示在檢警環合作強力查緝下，不法業者已不敢以身試法，達到有效遏止環保犯罪發生、阻拒傾倒廢土亂象的成效。

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任榮獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，是全國各警察單位唯一獲獎的警察同仁。（記者湯世名攝）

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任榮獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，是全國各警察單位唯一獲獎的警察同仁。（記者湯世名攝）

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任（左）獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，刑大大隊長徐名谷（右）張貼紅榜慶賀。 （圖由縣警局提供）

彰化縣警局刑大科偵隊偵查佐陳宥任（左）獲查緝環保犯罪金環獎殊榮，刑大大隊長徐名谷（右）張貼紅榜慶賀。 （圖由縣警局提供）

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