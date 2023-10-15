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辱連千毅用嘴巴幫受刑人排毒 「勾惡」判拘50日

勾惡（左）與連千毅（右）互槓，第一戰結果出爐，勾惡因妨害名譽被判拘役50日。（資料照，本報合成）

勾惡（左）與連千毅（右）互槓，第一戰結果出爐，勾惡因妨害名譽被判拘役50日。（資料照，本報合成）

2023/10/15 13:42

〔記者王定傳／新北報導〕YouTube頻道「勾起你心中的惡（勾惡）」去年指控直播主連千毅藉NFT斂財，引起連千毅不滿提告，由於「勾惡」陳昱瑋曾在網路留言誹謗連在監獄「用嘴巴幫受刑人排毒」，新北地院審理後，依加重誹謗罪，判處陳昱瑋拘役50日，可上訴。

至於連千毅控告「勾惡」指他藉NFT斂財涉誹謗部分，因連千毅主動撤告，檢方之前已處分不起訴；另連千毅被控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，檢警於去年9月間曾發動搜索、約談，訊後諭令連千毅20萬元交保，目前此案尚在偵辦中。

檢方調查，去年4月20日下午5時許，「勾惡」在臉書PO文誹謗稱：「講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」因而被告。

審理時，「勾惡」辯稱，他寫「千億龜」沒有指任何人，也沒有附圖，只是在敘述一件事情，提醒社會大眾有這樣的事情發生，又所謂「嘴巴排毒」是指排解糾紛，口齒伶俐很會講話。

法官審理後判定，「勾惡」就是在影射連千毅幫人口交，明顯是批評他人之語詞，亦帶有人身攻擊意味，足使人在精神上、心理上感覺難堪，犯後飾詞否認犯行，未見真切悔意，亦未和解，態度不佳，判拘50日，可上訴。

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