42人登山團神仙縱走 遇「殺人虎頭蜂」竄出8人被蜂螫

42人登山團神仙縱走，突遇「殺人虎頭蜂」竄出8人被蜂螫。（民眾提供）

2023/10/15 10:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局今天指出，1隊共42人的登山團14日中午在知名的登山路線「神仙縱走」健行時，突然在14號和15號樁遇到突然竄出大量虎頭蜂，登山團雖急忙走避仍有8人被蜂螫，消防人員獲報立刻前往救援，所幸傷者意識清楚，苗縣府消防局提醒，正值虎頭蜂繁殖季，山友務必小心。

苗栗縣政府消防局表示，該登山團多為5、60歲人士組成，因仙山位於台灣苗栗縣獅潭鄉新店村、永興村與南庄鄉蓬萊村交界處，標高967公尺，因向北可可眺望「神仙縱走」，且附近有知名的靈洞宮，登山客絡繹不絕。

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正值虎頭蜂繁殖季，團員突然遇到大量竄出的虎頭蜂，讓團員措手不及，登山客甚至形容虎頭蜂宛如由「地上冒出」，相當驚人，苗縣府消防局獲報後立刻出動獅潭、三灣、南庄等分隊隊前往救援，到場時發現8人被螫傷。

苗栗縣消防局提醒，研判事發地點的虎頭蜂為中華大虎頭蜂，又稱「殺人虎頭蜂」，相當兇猛，提醒山友近期登山穿著淺色衣物可覆蓋頭部等保護、遇到蜂群攻擊應立即護住頭部撤離，不要拍打或大聲喧嘩。目前也封閉登山步道先摘除蜂窩。

42人登山團神仙縱走，突遇「殺人虎頭蜂」竄出8人被蜂螫。（民眾提供）

42人登山團神仙縱走，突遇「殺人虎頭蜂」竄出8人被蜂螫。（民眾提供）

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