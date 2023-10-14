士檢上訴遲誤1天 北市議員林杏兒確定當選有效

台北市議員林杏兒確定當選有效。（資料照）

2023/10/14 22:39

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨中常委蕭景田去年涉以現金1萬元行賄9名里長候選人，助林杏兒順利當選台北市議員，士林地檢署除以違反選罷法「投票行賄罪」起訴蕭景田等11人，並對林杏兒提起當選無效訴訟，一審遭士林地院駁回，全案上訴二審，不料高院以士檢上訴遲延1天為由，11日駁回，林杏兒當選有效確定。

民事訴訟法規定，上訴期間為20日，自送達判決後起算。據悉，士檢經由士院提起上訴時，並未被士院駁回，而是到了高院，法官對士檢的時效計算方式有疑問，為了慎重起見，還特地於2日開庭確認，士檢也於庭後補充上訴理由狀。

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惟法官審閱後，仍認為士檢遲誤上訴期間（遲誤1天），判定上訴不合法，全案未進入實體審理，11日以程序駁回。因選罷法規定，縣市議員當選無效訴訟為採二級二審制，故全案就此確定，林杏兒確定當選台北市議員。

士檢表示，尚未收到判決書，待收到了解理由，再行適當回應說明。

士檢調查，蕭景田與國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，認為林杏兒參選台北市第14屆議員第一選區（士林、北投）的選情不佳，為讓林杏兒能夠順利當選，去年11月22日，蕭、曾拜訪多名里長候選人，用信封袋裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元，拜託投票支持林杏兒，並幫忙拉票，林最後以1萬6369票順利當選。

士檢除起訴蕭景田等11人「投票行賄罪」，目前仍在士院審理中；另提起林杏兒當選無效之訴。

士院認為，選罷法中關於當選無效訴訟，並沒有第三人賄選行為應負連帶責任的規定，也不應歸咎於當選人，本案無法證明蕭景田行賄前，有先跟林杏兒聯絡等可疑情形，且以蕭、曾在國民黨的地位，原本就肩負輔選責任，不排除是以自有資金尋求選區里長支持林杏兒，檢方舉證不足，7月間判林當選有效。

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