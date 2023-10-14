為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

士檢上訴遲誤1天 北市議員林杏兒確定當選有效

台北市議員林杏兒確定當選有效。（資料照）

台北市議員林杏兒確定當選有效。（資料照）

2023/10/14 22:39

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨中常委蕭景田去年涉以現金1萬元行賄9名里長候選人，助林杏兒順利當選台北市議員，士林地檢署除以違反選罷法「投票行賄罪」起訴蕭景田等11人，並對林杏兒提起當選無效訴訟，一審遭士林地院駁回，全案上訴二審，不料高院以士檢上訴遲延1天為由，11日駁回，林杏兒當選有效確定。

民事訴訟法規定，上訴期間為20日，自送達判決後起算。據悉，士檢經由士院提起上訴時，並未被士院駁回，而是到了高院，法官對士檢的時效計算方式有疑問，為了慎重起見，還特地於2日開庭確認，士檢也於庭後補充上訴理由狀。

惟法官審閱後，仍認為士檢遲誤上訴期間（遲誤1天），判定上訴不合法，全案未進入實體審理，11日以程序駁回。因選罷法規定，縣市議員當選無效訴訟為採二級二審制，故全案就此確定，林杏兒確定當選台北市議員。

士檢表示，尚未收到判決書，待收到了解理由，再行適當回應說明。

士檢調查，蕭景田與國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，認為林杏兒參選台北市第14屆議員第一選區（士林、北投）的選情不佳，為讓林杏兒能夠順利當選，去年11月22日，蕭、曾拜訪多名里長候選人，用信封袋裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元，拜託投票支持林杏兒，並幫忙拉票，林最後以1萬6369票順利當選。

士檢除起訴蕭景田等11人「投票行賄罪」，目前仍在士院審理中；另提起林杏兒當選無效之訴。

士院認為，選罷法中關於當選無效訴訟，並沒有第三人賄選行為應負連帶責任的規定，也不應歸咎於當選人，本案無法證明蕭景田行賄前，有先跟林杏兒聯絡等可疑情形，且以蕭、曾在國民黨的地位，原本就肩負輔選責任，不排除是以自有資金尋求選區里長支持林杏兒，檢方舉證不足，7月間判林當選有效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉幫國民黨議員林杏兒買票 蕭景田再限境8個月
2023/09/15 12:12

涉幫國民黨議員林杏兒買票 蕭景田再限境8個月
士檢對林杏兒提當選無效敗訴 士院：檢方舉證不足
2023/07/14 13:07

士檢對林杏兒提當選無效敗訴 士院：檢方舉證不足

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊
林杏兒當選無效案 7月14日宣判
2023/06/28 14:04

林杏兒當選無效案 7月14日宣判
士院民庭審林杏兒當選無效案 偵查檢察官首度上場
2023/04/18 18:09

士院民庭審林杏兒當選無效案 偵查檢察官首度上場

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
林杏兒當選無效之訴 士院下次開庭勘驗光碟證明與蕭景田關係密切
2023/04/10 20:02

林杏兒當選無效之訴 士院下次開庭勘驗光碟證明與蕭景田關係密切
涉幫國民黨林杏兒買票 蕭景田起訴
2023/02/24 05:30

涉幫國民黨林杏兒買票 蕭景田起訴
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播