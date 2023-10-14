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瞎掰撿到手機送警局會挨告 法官認定「散佈謠言」裁罰3000元

王男於臉書貼文，還附上霧峰分局的公文信封，法官認為故意張冠李戴，證明他是故意造謠，裁處3000元。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆怨公社）

王男於臉書貼文，還附上霧峰分局的公文信封，法官認為故意張冠李戴，證明他是故意造謠，裁處3000元。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆怨公社）

2023/10/14 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕王男今年6月初撿到手機，警方寄信通知他，失主已經領回，不料，王男卻於臉書社團「爆怨公社」中貼文，宣稱自己很熱心，撿拾手機送至派出所，卻被失主提告，王男還在貼文下方，附上霧峰警分局的公文信封，霧峰警分局認為他造謠且引發民眾誤解恐慌，將他函送台中地院裁處，他宣稱只是抒發情緒，法官認為他「張冠李戴之行徑，正可顯示其具有造謠之故意」，依違反社會秩序維護法的散佈謠言裁罰3000元。

判決書指出，王男於今年6月間在臉書社團中發表文章，「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動，凡是看到路上有人掉了什麼不要，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占，尤其是在路上撿到……」，被台中市警局霧峰警分局認定是謠言，依違反社會秩序維護法第63條的散佈謠言，足以影響公共之安寧，函請台中地方法院裁罰。

王男辯稱，他坦承發文，但這是今年6月初，自己撿到一支手機，該手機有破損，因過去案例而有感而發，擔心失主誤會是他用壞的，他只是心情抒發，並無散布不實言論的意圖，造成霧峰分局的困擾，他深感抱歉。

台中地院台中簡易庭認為，王男上述貼文之外，還附上霧峰分局公文封，王男之前拾得手機交付警方，並未遭失主提告，警方以公文通知手機已交還，被移送人因而取得霧峰分局的公文封，王男貼文內容，完全沒有引用新聞或其他資料，也沒有表示所述內容只是自己抒發感想，反而記載「會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占」。

法官認為，王男刻意將霧峰分局公文封照片附在貼文後方，無非是要讓看到貼文的人，相信他確實收到被告的通知，其「張冠李戴之行徑，正可顯示其具有造謠之故意」，此貼文可能使瀏覽的群眾，認為撿到遺失物送交警方可能會被告，而感到不安，因此構成散佈謠言且影響公共安寧的處罰條件。

法官強調，如果王男是分享自身經驗或討論他人的真實經驗，是他個人之言論自由，但王男卻於貼文搭配無關的公文封，使人誤認為其因撿拾遺失物送交警方而被告，已非言論自由所保障範圍，散佈謠言且足以影響公共安寧，據此裁處3000元罰鍰，可抗告。

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