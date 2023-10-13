有人消失在稻浪！老婦騎身障機車莫名跌落 東警費勁尋獲救出

老婦人車摔落稻海，警民合力救援。（記者黃明堂翻攝）

2023/10/13 15:12

〔記者黃明堂／台東報導〕昨天傍晚，台東關山警分局錦安派出所獲報「有人消失在稻浪中，請員警前來查看」，員警接獲報案一頭霧水，人怎會消失在稻浪？所長高正吉、警員吳彥均及高光清隨即趕往，並在廣大稻海中尋人，發現落入田邊的機車及呆坐在一旁的老婦。隨後與民眾將人車拉起，所幸並未受傷。

「妳怎麼會騎到這裡？」面對所長的詢問，老婦一臉茫然地說「我也不知道」。於昨12日傍晚，有名遊客打電話至錦安派出所報稱「看到一部機車在田邊，騎著騎著就突然消失在稻浪中了！可能發生意外，請員警前來察看」。值班員警獲報，立即轉報所長，但對於「消失在稻浪中」，還是有些不解，但救人為先，也立刻趕往。

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至現場後，因在茫茫稻海中，報案人也無法明確指出正確位置。所長遂與熱心民眾在稻海中展開搜尋，約莫經過20分鐘，所長從遠處傳來呼喊聲「找到人了」！所長詢問老婦後得知，老婦不知為何原因騎到該處，而且人車還滑落田埂下方，因位置比路面還低約1公尺多，難怪報案人才會有「消失於稻浪」的說法。

經檢視，所幸老婦並無受傷，只是有些受到驚嚇，但因她所騎乘為身障用機車，兩邊還有輪胎，機車重量不輕，眾人費了九年二虎之力，才把機車推上來。另外老婦腿部不良於行，大家輪番將她從田邊攙扶至路旁，隨後由所長暖心將她護送返家。並一再提醒老婦，不要再走進鄉間農路，這次還好有熱心民眾看見報案，若沒人發現，這後果可就不堪設想了。

關山警分局表示，錦安派出所所長高正吉警員吳彥均及高光清，發揮高度同理心及團隊合作精神，迅速於稻浪中尋回落入田埂的老婦，防止一件憾事的發生，積極工作態度及熱忱服務精神，足堪所有同仁榜樣。

老婦人車摔落稻海，警民合力救援。（記者黃明堂翻攝）

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