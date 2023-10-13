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首頁　>　社會

住20年相安無事 老鄰居突稱「洗衣味噁心」怒告對門

黃姓男子不滿對門的江姓婦人洗衣服時會飄出異味，多次檢舉無效，怒告求償8萬元，法官判黃男敗訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

黃姓男子不滿對門的江姓婦人洗衣服時會飄出異味，多次檢舉無效，怒告求償8萬元，法官判黃男敗訴。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/10/13 13:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在高雄三民區的黃姓男子，不滿對門的江姓婦人洗衣服時會飄出異味，多次向環保局、警察局檢舉無效後，怒告求償8萬元，江婦則直呼冤枉，稱住了20年都相安無事，她也為此換了環保洗衣精，但黃男還是一直找麻煩，法官認為，就算江婦洗衣服時有飄出異味，也是生活中可容忍的範疇，因此判黃男敗訴。

判決指出，江婦2004年搬到三民區某透天厝，和鄰居之關相處融洽，沒有發生過爭執，今年2月，住在同一巷弄斜對門的黃姓鄰居，不斷向環保局、警察局檢舉，抱怨江婦家中洗衣服時會飄出難聞的「洗衣味」，但環保局和警察局到場後，都沒有偵測到異味。

黃男再透過里長協助，一再被檢舉的江婦也感到無奈，於是改用環保洗衣精，並於洗衣時多一道清洗程序，避免再生異味，但黃男還是一直嚷著自己有聞到怪味，引發他胃腸不適、心絞痛、頭痛、噁心、想吐等身心症狀；黃男認為自己健康受損，因此提告向江婦求償8萬元。

高雄地院審理時，江婦直呼，自己的住家與黃男的房屋相隔6米巷道且為斜對面鄰居，很難想像自己在二樓露台洗衣怎麼可能會產生濃厚異味影響黃男；法官也認為，以地理位置而言，兩屋相隔至少6公尺以上，江婦於住處洗衣即使產生異味，衡酌常情，侵入亦屬極輕微，屬社會生活應容忍範疇，未達不法侵害程度，因此判黃男敗訴，可上訴。

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