10/12 今彩539開出1注！800萬獎落屏東

今晚（10月12日）今彩539開出1注，威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/12 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月12日）開獎的第112000244期今彩539開出1注，由屏東縣恆春鎮中正路226號「凱賀投注行」開出，第112000082期威力彩、第112000244期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000082期威力彩中獎號碼為「第一區：08、14、20、23、27、35」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注中獎，每注可得15萬元；肆獎35注中獎，每注可得2萬元；伍獎249注中獎，每注可得4000元；陸獎1637注中獎，每注可得800元；柒獎3331注中獎，每注可得400元；捌獎1萬8225注中獎，每注可得200元；玖獎2萬3099注中獎，每注可得100元；普獎4萬182注中獎，每注可得100元。

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第112000082期38樂合彩中獎號碼為「08、14、20、23、27、35」，五合摃龜；四合摃龜；三合66注中獎，每注可得5750元；二合1360注中獎，每注可得750元。

第112000244期雙贏彩中獎號碼為「01、05、08、12、13、14、15、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎94注中獎，每注可得500元；肆獎1073注中獎，每注可得100元。

第112000244期今彩539中獎號碼為「24、27、33、38、39」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎173注中獎，每注可得2萬元；參獎6329注中獎，每注可得300元；肆獎6萬8959注中獎，每注可得50元。

第112000244期39樂合彩中獎號碼為「24、27、33、38、39」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合259注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬3356注中獎，每注可得1125元。

第112000244期3星彩中獎號碼為「610」，正彩11注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000244期4星彩中獎號碼為「5606」，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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