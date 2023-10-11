既成道路放圖釘、鋼釘 害苦主4輪胎全破...婦人下場曝

婦人因道路通行糾紛，在道路放9支圖釘和1支鋼釘，害苦主4個輪胎全遭刺破，被南投地院判刑3月。（資料照）

2023/10/11 22:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣6旬洪姓婦人因道路通行糾紛，竟將黏貼9支圖釘、1支鋼釘的木板，放在住處外屬既成道路的巷道上，陳姓住戶開車行經，4個輪胎均遭刺破，洪婦承認木板黏圖釘，但否認放鋼釘，辯稱圖釘很短不會刺破輪胎，也拒絕和解，南投地院以妨害公眾往來安全罪名，判刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

66歲洪姓婦人認為，既成道路的所有權是她兒子的，惟該道路土地，其實是其子與輪胎遭刺破的陳男之岳母共有，洪婦疑似認為別人不應行走其子的土地，惟附近住戶都認為這是既成道路，積怨已深的她，去年8月下旬下午1時多，在其住處外的道路，將9支圖釘用膠水黏在一塊木板上，再將該木板放在道路上，另外在木板旁再放1支鋼釘，而該處是巷道內多戶住戶必經之路，當天沒有車輛的輪胎被刺到。

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翌日上午7時多，陳姓住戶開車行經該處，4個輪胎全遭刺破，且圖釘完全插入輪胎內部，陳男很快即發現輪胎怪怪的，停車一看才發現輪胎全消氣，經請輪胎行前來查看，從4個輪胎取出圖釘9友及鋼釘1支，而4個輪胎均毀損不堪使用，車主只好全數換新。

不堪被有心人故意放圖釘和鋼釘刺破輪胎，陳男向警方報案，警方調閱路付近監視器畫面及訪查附近住戶後鎖定洪婦，洪婦堅持該道路土地是其子的，別人不該無理行經，她也承認，在住處外的道路放黏貼圖釘的木板，但堅稱圖釘很短，不會造成陳男汽車輪胎毀損，也否認有放鋼釘。

洪婦始終認定，巷道的土地是其子的，別人不能通過私有土地，惟經附近住戶做證，這是既有道路，而南投地院法官經調內政部國土測繪中心套繪圖、衛星空照圖、該土地的第一類謄本，確認該道路的土地，是洪婦之子和陳姓被害人岳母共有的。

南投地院判決書指出，該道路屬於刑法第185條的「陸地」，洪婦在道路上黏貼圖釘、鋼釘，已對用路人產生往來風險，構成妨害公眾往來安全罪及毀損罪，依想像競合犯規定，從刑責較重的妨害公眾往來安全罪來處斷。

由於洪婦不認錯也拒絕和解賠償，法官依其犯後態度、家境等狀況，判處有期徒刑3個月，若易科罰金，折合新台幣9萬元。

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