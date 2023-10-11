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離譜！露營車搶看國慶焰火 竟在布彈管制區卡位趕不走

露營車停在布彈管制區拒不駛離，警方最後依規開單舉發。（警方提供）

露營車停在布彈管制區拒不駛離，警方最後依規開單舉發。（警方提供）

2023/10/11 20:37

〔記者許國楨／台中報導〕搶看國慶焰火，一輛露營車前一晚就駛入中央公園布彈管制區停車格卡位，警方10日當天開始交管時發現，駕駛因躲在車上一度以為沒有人，後來才驚覺人就在車上要求駛離，對方竟稱有喝酒無法開車耍賴，加上車體太大無法強制拖離，雙方僵持不下，最後警方只得依規開單舉發。

台中市第二分局員警10日上午開始執行交管勤務，在中央公園經貿路（近經貿二路間路段）的管制區內，發現一輛白色露營車停在停車格，由於駕駛躲在車內警方一度以為沒有人，直到下午突然看見駕駛疑為了通風打開車門，趕緊上前詢問原委並勸離，這一查才得知駕駛前一晚就將車子開到此處，準備卡位看國慶焰火。

員警要求駕駛立即駛離管制區，未料對方態度消極不願配合，還表示有喝酒無法酒後駕車，員警遂通知交通大隊派員拖吊，期間並無民眾所稱辱罵情事，惟因該車車體太大，市府拖吊車無法進行拖吊，於是該車持續停放至管制時間結束，離譜行徑讓其他民眾看了很傻眼大罵「有夠沒水準！」

第二分局今天說，10日下午起，觀賞國慶焰火人（車）潮開始聚集，為維護交通順暢及人員安全，該分局員警全數投入相關維安工作上，唯該駕駛不聽警察人員制止，進入焰火布彈、落焰管制區，已針對該車依其違規事實舉發。

依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款「汽車駕駛人駕駛汽車不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查」，處900元以上1800元以下罰鍰。

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