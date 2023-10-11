沒注意到學員脫隊害溺斃 潛水教練判刑1年

案發時張姓學員被附近民眾救上岸際，由救護人員送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/11 18:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕張姓潛水教練具有ADS二星教練執照，與某潛水公司合作，負責引導帶領報名水肺潛水考照活動的學員。去年8月27日上午，教練帶著張姓等考照學員前往龍洞海域海洋實習訓練時，未注意到張姓學員於第二個集合點已經脫隊，導致張男身亡。基隆地院近日審結，認定張姓教練觸犯過失致死罪，判處有期徒刑1年。

檢警調查，張姓教練明知張姓學員於同年月8日於封閉水域進行之術科課程中，未能充分練習並掌握中性浮力、操作浮力補償裝置（下稱BCD）等相關水肺潛水生存及緊急安全技巧，27日前往開放水域時，需有潛水教練從旁戒護指導、協助解決各項突發問題，且視線需時時注意學員動態，以免防止危險發生。

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但案發當天海象良好，張姓學員下水沒多久就與隊伍失散，教練卻未及時發現並進行有效搜救或求援，直到約1小時後，才經由他人告知，張男面朝下漂浮於距岸邊約200公尺處海面，被人護送上岸緊急急救，但仍不治身亡。檢察官偵訊後，依涉犯過失致死罪，將張姓教練起訴。

法官認為，張姓潛水教練具有ADS二星教練執照，且承攬課程，負有防免學員死亡的保證義務，卻在明知張姓學員未完全掌握水肺潛水相關生存及緊急安全技巧時，貿然帶領張男進行開放水域的潛水活動；過程中又未採取有效的團隊控制措施，雖然有請具潛水員執照的楊男協助，但仍未明確告知其押隊戒護分工與緊急聯繫方式。

此外，張姓教練於第二個潛水停留點已經發現水下能見度不佳，卻決意前往下一地點移動，導致張男與隊伍失散，且未及時進行搜救，未善盡保護學員安全義務。

法官審理後認定，因張姓教練未與以提供及時協助、保護及排除危險，導致張男身亡，故依過失致死罪判處張姓教練，有期徒刑1年。

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