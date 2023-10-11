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三重男追打鄰居房客反被捅死！ 嫌犯供稱自衛失手殺人

楊姓廚師不滿遭鄰居王男辱罵、毆打，持長刺刀刺殺王男，送醫不治；警方將楊嫌押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

楊姓廚師不滿遭鄰居王男辱罵、毆打，持長刺刀刺殺王男，送醫不治；警方將楊嫌押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/11 13:22

〔記者吳仁捷／台北報導〕新北市三重區成功路一處出租公寓國慶日晚間傳出傷害致死案，25歲楊男在錢櫃當廚師，當晚趕著上班，卻遭鄰居52歲王姓房客攔阻、幹譙、毆打，楊男氣不過挑刀沿街追砍王男，造成王男傷重送醫不治。

三重分局偵辦這起出租套房傷害致死案，逮獲兇嫌楊姓廚師，他辯稱，當時急著上班，經過走廊撞見王男與鄰居聊天，他快步經過，但王男卻暴氣走向前攔住他，嗆聲說「不會說謝謝嗎？」隨即動手打人，不堪王男追打才掏刀自衛。楊男一路從樓上追砍王男到隔壁大樓，50公尺沿途都是血跡；警方初勘，死者胸、腹、背身中4刀，今相驗釐清死因。

楊嫌被逮後，大喊冤枉，指稱是死者先挑釁、動手打人，他基於自衛才掏出包包中的長刺刀，辯稱無意傷人、殺人，只想嚇嚇對方，認為是拉扯間刺傷對方；警方查訪現場證人，確認死者先攔阻楊嫌、辱罵並毆打他；據鄰居透露，死者工作不穩定，但常因細故跟楊嫌等鄰居起口角，大家都不願惹事，因此埋下禍端。

據了解，王姓死者傷勢部分，胸口中2刀、腹部1刀、背後1刀，共4處穿刺傷，疑傷及臟器內出血致命；警方將全案依傷害致死罪嫌送辦。

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