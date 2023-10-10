轎車右轉沒注意 汐止7旬婦遭撞倒雙腳捲輪下 送醫搶救中

消防隊員將受傷的紀婦救出。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/10 21:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名75歲紀姓老婦今日晚間8時許，行經汐止區大同路一段335號穿越馬路時，遭一輛準備右轉的白色轎車直接撞上，雙腳卡在輪胎下。消防局獲報後，立刻派員前往現場搶救，約於10分鐘內協助婦人脫困，但她已經意識模糊，目前已送往三軍總醫院內湖院區搶救，後續將交由警方進一步調查偵辦。

新北市消防局派遣社后、秀峰分隊，共4車11人前往現場救援，抵達時消防隊員將車輛頂起，將患者搬運出來；但救護人員接手查看時，發現婦人已經意識模糊，且腿部骨折。

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警方初步調查，39歲王姓轎車司機宣稱是在右轉時，疑遭A柱擋到視線，沒注意到穿越馬路的紀婦；對其進行酒測，其酒測值為0，暫排除有酒駕情形，詳細肇事原因，則待進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，車禍發生在等待救援人車到達前，不可隨意移動傷者，然而在不懂急救要領下，若隨便扶起傷者，很可能造成頸部受創或骨折傷害產生位移，假設壓迫到神經或氣管，很可能導致傷者永久姓傷害，搬動傷者的任務還是交給專業的消防人員來處理。

消防隊員與員警合力將紀婦救出送醫。（記者吳昇儒翻攝）

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