為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

轎車右轉沒注意 汐止7旬婦遭撞倒雙腳捲輪下 送醫搶救中

消防隊員將受傷的紀婦救出。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將受傷的紀婦救出。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/10 21:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名75歲紀姓老婦今日晚間8時許，行經汐止區大同路一段335號穿越馬路時，遭一輛準備右轉的白色轎車直接撞上，雙腳卡在輪胎下。消防局獲報後，立刻派員前往現場搶救，約於10分鐘內協助婦人脫困，但她已經意識模糊，目前已送往三軍總醫院內湖院區搶救，後續將交由警方進一步調查偵辦。

新北市消防局派遣社后、秀峰分隊，共4車11人前往現場救援，抵達時消防隊員將車輛頂起，將患者搬運出來；但救護人員接手查看時，發現婦人已經意識模糊，且腿部骨折。

警方初步調查，39歲王姓轎車司機宣稱是在右轉時，疑遭A柱擋到視線，沒注意到穿越馬路的紀婦；對其進行酒測，其酒測值為0，暫排除有酒駕情形，詳細肇事原因，則待進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，車禍發生在等待救援人車到達前，不可隨意移動傷者，然而在不懂急救要領下，若隨便扶起傷者，很可能造成頸部受創或骨折傷害產生位移，假設壓迫到神經或氣管，很可能導致傷者永久姓傷害，搬動傷者的任務還是交給專業的消防人員來處理。

消防隊員與員警合力將紀婦救出送醫。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員與員警合力將紀婦救出送醫。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市休旅車駕駛疑恍神 衝撞市民高架匝道受傷
2023/10/10 19:26

北市休旅車駕駛疑恍神 衝撞市民高架匝道受傷
保險桿掉落車照開！男滿口血稱刷牙造成 警眉頭一皺揪案情
2023/10/10 17:44

保險桿掉落車照開！男滿口血稱刷牙造成 警眉頭一皺揪案情
追撞運機車大貨車！紅牌重機滑進車底 路人笑稱：上錯方向？
2023/10/10 16:50

追撞運機車大貨車！紅牌重機滑進車底 路人笑稱：上錯方向？
酒駕被吊照再犯！男子開自駕楊梅休息站衝撞2車、釀2傷
2023/10/10 14:18

酒駕被吊照再犯！男子開自駕楊梅休息站衝撞2車、釀2傷
嘉義市轎車撞安全島 乘客跳車逃上5樓陽台原來是通緝犯
2023/10/10 12:32

嘉義市轎車撞安全島 乘客跳車逃上5樓陽台原來是通緝犯
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播